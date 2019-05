City kan blive kylet ud af Champions League

Gennem længere tid har UEFA og engelsk fodbolds myndigheder undersøgt Manchester Citys mulige snyd med økonomien, og nu nærmer sagen sig måske sin afslutning.

Ifølge New York Times kan der allerede i denne uge blive afsagt en dom af den tidligere premierminister for Belgien, Yves Leterme, der står i spidsen for et panel hos UEFA.

Det forventes, at panelet vil kræve mindst en etårig udelukkelse fra Champions League til Manchester City for overtrædelser.

Mesterskabet er hjemme, men Champions League er i fare. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

På nuværende tidspunkt er det uvist, om en eventuel udelukkelse - som helt sikkert vil møde stor modstand fra de nykårede engelske mestre - vil træde i kraft fra 2019/20-sæsonen eller først fra 2020/21-sæsonen.

Manchester City har ikke lagt skjul på, at Champions League er et stort mål for klubben, der inden for de seneste otte år har vundet fire Premier League-titler.

