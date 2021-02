City marcherer mod kvartfinalen

Her er Superligaens lønkonger: top 41-50

Manchester City står med mere end det ene ben i kvartfinalerne i Champions League efter en overbevisende indsats i det første opgør mod Borussia Mönchengladbach.

Josep Guardiolas mandskab virkede til at være i fuld kontrol i næsten hele kampen, og det kastede en 2-0-sejr af sig. Det var Manchester Citys 19. sejr i træk på tværs af alle turneringer.

Bernardo Silva scorede i første halvleg, mens Gabriel Jesus fordoblede føringen i anden halvleg på Silvas oplæg.

Borussia Mönchengladbach havde formelt set hjemmebane, men opgøret blev spillet på neutral grund i Budapest.

Tyskerne skal levere en historisk præstation for at kunne gå videre i returkampen 16. marts i Manchester.

Det er kun sket en enkelt gang tidligere i Champions League-historien, at et hold, der har tabt med to mål på hjemmebane i den første kamp, er endt med at gå videre.

Bernardo Silva og Joao Cancelo jubler under kampen mod Gladbach. Foto: Attila Kisbenedek/Ritzau Scanpix

Skal Borussia Mönchengladbach gøre Manchester Uniteds kunststykke fra 2019 efter, så kræver det også en helt anden indsats, end den holdet leverede i store dele af onsdagens kamp.

I første halvleg var tyskerne kun i boldbesiddelse kort tid af gangen, og holdet var aldrig i nærheden af at true Manchester Citys mål.

Gladbach stod dog nogenlunde i holdets defensiv, og derfor måtte det dominerende City-hold nøjes med en enkelt scoring i første halvleg.

Den kom efter portugisisk samarbejde, da Bernardo Silva udnyttede Joao Cancelos perfekte indlæg i det 29. minut.

Midt i anden halvleg var Silva så involveret i 2-0-målet, da han headede bolden ind midt foran mål, hvor Gabriel Jesus kastede sig ind i den og scorede.

Selv om Gladbach var bedre med i anden halvleg, måtte holdet vente helt til kampens sidste aktion med at få et skud inden for målrammen. Hannes Wolfs forsøg blev dog reddet af en ellers arbejdsløs Ederson.

