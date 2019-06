CL-babe afslører: Stjernespillere sendte private beskeder

Det var den smarteste beslutning i karrieren, da Kinsey Wolanski hoppede i den tætsiddende, sorte badedragt og løb på banen til skue for hele verden under Champions League-finalen mellem Liverpool og Tottenham.

Sådan siger den 22-årige amerikanske model i hvert fald selv, her godt en uge efter episoden, hvor bølgerne så småt har lagt sig og boet kan gøres op.

Kinsey Wolanski føres fra banen af en herre, der ligner Robert Lewandowski om 15 år... Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Det viser sig nemlig, at stuntet har været så god en forretning for den barmfagre blondine, at hun planlægger flere lignende optrædener.

- Når jeg bliver 30 år, så er planen, at jeg har tjent så mange penge, at jeg kan gå på pension, og at jeg streakede til Champions League-finalen hjælper mig kun frem mod det mål.

- Jeg planlægger at streake meget mere for at øge opmærksomheden omkring min profil, siger Kinsey Wolanski ifølge The Sun.

Eksperter har vurderet at reklameværdien i stuntet har været mere end 30 millioner kroner værd, da den webside, Wolanski promoverede, oplevede en eksplosiv stigning i registrerede brugere, ligesom hendes og den berygtede kæreste, Vitaly Zdorovetskiy, fik en markant opblomstring i følgere på sociale medier.

Så gør det åbenbart ikke så meget, at natten efter Champions League-finalen blev tilbragt i et fængsel i Madrid.

- Da jeg blev løsladt, var jeg gået fra 300.000 følgere på Instagram til flere end to millioner. Man kan ikke købe den slags publicity. Med et trylleslag var jeg kendt i hele verden og jobtilbuddene væltede ind. Jeg gjorde ingen skade på nogen, og det var sjov og ballade, siger Kinsey Wolanski i interviewet og fortsætter.

- Fansene elskede det, og spillerne så ud til at elske det. Selv politibetjentene på stationen spurgte efter et billede, da jeg blev løsladt. Reaktionerne har været utrolige. Jeg kunne ikke være lykkeligere. Det var det mest spændende øjeblik i mit liv.

I dag har Kinsey Wolanski omkring 2,9 mio. følgere på Instagram, og hvis man skal tro den 22-årige model, så er der kommet et par prominente navne fra Liverpool på listen...

- Jeg kommer ikke til at afsløre nogen navne, men et par af Liverpool-spillerne sendte mig private og flirtende beskeder efter jeg havde streaket under kampen. En spiller sendte mig hjerte-emojis, mens en anden skrev, at han havde lagt mærke til mig.

- Jeg vidste helt ærligt ikke, hvem disse personer var, før jeg klikkede på deres profiler. Jeg svarede dem ikke, da jeg allerede har en kæreste. Nogen stiller spørgsmål ved den måde, Vitaly tjener penge på, men han er fantastisk til det, han gør. Hans drengestreger er udelukkende for sjov, og han er den sødeste fyr, som jeg en dag kommer til at gifte mig med, siger Kinsey Wolanski.

