CL-babe i nyt stunt: 'Brystsmutter' i springvandet

Den storbarmede streaker Kinsey Wolanski har til stor glæde for sine Instagram-følgere offentliggjort en ny video

Det er ikke mange dage siden, Kinsey Wolanski lovede flere streaking-aktioner og andre letpåklædte stunts i den kommende tid.

Nu har hun så småt taget hul på løjerne i en mere eller mindre uskyldig video, som Champions League-kendissen har lagt på de sociale medier.

I videoen kysser Kinsey Wolanski sin kæreste, Vitaly Zdorovetskiy, på kanten af et springvand i Barcelona, mens hundredvis af tilskuere kigger på.

Men midt under akten mister parret balancen og vælter direkte ned i springvandet. Hvis man kender lidt til Vitaly Zdorovetskiy, kunne man få den mistanke, at det hele var planlagt til ære for kameraet...

Den 22-årige amerikanske model ser dog chokeret ud, da hun drivvåd træder 'i sikkerhed' igen, mens hun må have hjælp til at få styr på kjolen, så der ikke kommer frit udsyn til forpartiet.

Screendump fra Kinsey Wolanskis Instagram-video.

- Når man ikke kunne blive skuespillerinde, så må man give en gadeforestilling, lyder teksten til videoen på Kinsey Wolanskis Instagram-profil.

Vitaly Zdorovetskiy er en anelse mere kynisk:

- Når man er træt af at tage kysse-billeder med sin kæreste, skriver han.

1,4 mio. mennesker har allerede set det våde stunt, og mon ikke, vi kommer til at se mere fra miss Wolanski snart igen...

Du kan se hele videoen på Kinsey Wolanskis Instagram-profil ved at klikke herunder.

