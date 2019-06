CL-babe stjal showet - nu har de slettet hende

Man skal nok være fan af de røde fra Liverpool for at kunne få øje på underholdningsværdien af lørdagens Champions League-finale.

På Wanda Metropolitano i Madrid besejrede Liverpool landsmændene fra Tottenham i en kamp, der ikke bød på mange højdepunkter.

Altså lige med undtagelse af det 18. minut.

Kinsey Wolanski fik fodboldstjernerne til at spærre øjnene op. Foto: Ritzau Scanpix

Her stjal en letpåklædt Kinsey Wolanski fuldstændig billedet, da hun løb ind på banen iført en badedragt med teksten 'Vitaly Uncensored', der reklamerede for hendes kæreste, Vitaly Zdorovetskiy, som for for alvor blev kendt, da han løb på banen i VM-finalen i 2018 i hjemlandet, og som driver et firma, der lever af professionelle 'pranks'.

Det nummer har tilsyneladende været en rigtig god forretning.

Ifølge engelske The Sun har baneløberiet i Madrid nemlig indbragt næsten 27 mio. kroner i reklameindtægter, mens 'Vitaly Uncensored' ifølge Thick Accent nu er nået op på imponerende 32 mio. registrerede brugere.

Men selv om Kinzey Wolanski er blevet verdensberømt på sit CL-show, har det også fået konsekvenser.

Nu kender alle Kinsey Wolanski , men hun har ingen konto på Instagram. Foto: Ritzau Scanpix.

På 12 timer gik hun fra 230.000 følgere på det sociale medie Instagram til massive 2,3 millioner.

Men måske var joken alligevel en kende i overkanten.

I hvert fald er hendes instagram-profil siden blevet fjernet af folkene bag Instagram, og derved mister modellen og drillepinden sin direkte kontakt med de mange nye fans.

Forinden nåede hun dog at dele sin begejstring over sin bedrift.

- I kan ikke begynde at forestille jer, hvad der sker lige nu. Jeg har det fantastisk og er så taknemmelig, at jeg kunne græde.

- Jeg gjorde det, fordi jeg vil skubbe mig selv ud af min komfortzone. Jeg elsker den følelse af adrenalin og af at gøre skøre ting. Jeg elsker at gøre skøre ting hele tiden, men jeg havde aldrig troet, at det ville nå dette omfang. Jeres støtte og beskeder er helt fantastiske, skrev hun, inden Instagram lukkede kontoen.

