CL-bombe før FCM-brag

Covid-19 udbruddet kommer til at kaste en lang skygge over FC Midtjyllands kommende Champions League-opgør mod bulgarske Ludogorets.

To personer - heriblandt én spiller - fra den bulgarske klub er fundet positive for Covid-19 efter UEFA's obligatoriske tests.

Spilleren, Dominik Yankov, er i lighed med en unavngiven person fra klubbens stab nu isoleret fra resten af truppen, men de positive prøver har udløst testpanik i den bulgarske klub.

UEFA's protokoller foreskriver, at Ludogorets-truppen nu skal gennemgå nok en test før kampen mod FC Midtjylland.

Umiddelbart er det ikke noget, der får indflydelse på kampens gennemførelse. UEFA's regler på området foreskriver, at så længe en klub kan mønstre en trup på 13 spillere, så gennemføres kampen.

Eneste undtagelse er, hvis myndighederne i et land kræver at positive tests sender en hel trup i isolation. Det var det, der skabte kaos omkring Slovan Bratislavas kamp på Færøerne i sidste uge.

Findes der yderligere positive Ludogorets-spillere i de nye tests, så får det naturligvis indflydelse på hvilke spillere, som Ludogorets kan disponere over.

Unge Dominik Yankov spillede i weekenden fra start ude mod Cherno More, men kantspilleren hører ikke umiddelbart til de faste startere, så hans fravær er ikke et større slag for cheftræner Pavel Vrba.

Der ingen rapporter om positive tests blandt FC Midtjyllands spillere før Champions League-kvalen.

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Se også: Dårligt nyt for United-stjerne: Nye detaljer i feriedrama

Startede selv kabalen: Derfor røg Bo før tid