CL-kamp var en kæmpe coronabombe

På Europakortet over coronavirussens rædselsspor, står Bergamo og blinker med alle katastrofelamper tændt og så mange dødsfald, at militæret har kørt lig væk fra det overfyldte krematorie.

I Spanien er Valencia hårdt ramt, og byens fodboldklub var den første til at konstatere udbredt smitte i truppen.

Den 19. februar mødtes Atalanta fra Bergamo og Valencia i en ottendedelsfinale i Champions League foran godt 45.000 tilskuere på San Siro i Milano, i en kamp, hvor der blev jublet, krammet og skreget masser af spytpartikler afsted, da hjemmeholdet scorede hele fire gange på vej til sejren på 4-1.

I dag anses den glade sammenkomst for at have været en veritabel smittebombe.

- Der findes antagelig masser af katalysatorer bag spredningen. Kampen mellem Atalanta og Valencia kan meget vel være en af dem, forklarer Francesco Le Foche, der er immunolog og afdelingschef på et hospital i Rom, til Corriere dello Sport.

Mindst 40.000 fans havde taget turen på de godt 60 kilometer fra Bergamo til Milano, fordi klubbens eget stadion er under ombygning, og de fik selskab af en del tilrejsende fans fra Valencia.

Valencia-fans udenfor San Siro før den famøse fodboldkamp, der sandsynligvis var en veritabel smittebombe. Foto: Reuters/Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Kort efter gik alvoren op for alle, og returkampen blev spillet mellem tomme tribuner.

- Kampen foregik for en måned siden, så tidsmæssigt passer det rigtigt godt. Jeg kan endda forestille mig, at mange med billet til kampen valgte ikke at tage af sted, fordi de ikke har følt sig helt friske.

- Der var tusinder af tilskuere på tribunerne, som stod få centimeter fra hinanden. Der var omfavnelser og jubel, siger Francesco Le Foche.

– Det var et taknemmeligt miljø for en virus at sprede sig i, og bagefter virker det som den rene galskab at gennemføre den kamp, lyder ekspertens dom.

Et billede, der har rystet verden. Militærlastbiler kører lig gennem Bergamos gader. Foto: Sergio Agazzi. Fotogramma/Ritzau Scanpix

Siden kom det frem, at 35 procent af spillere og ledere i Valencia, som også har danske Daniel Wass i truppen, var ramt af corona, og det formodes, at også Atalantas trup og fans har udvekslet og transporteret masser af virus den famøse aften.

Atalanta vandt i øvrigt også returkampen i Valencia med 4-3 og altså sammenlagt med 8-4, men jublen over klubbens største triumf nogensinde forstummede hurtigt i den rædselsvækkende virkelighed, der siden har ramt Bergamo og omegn.

Kort efter blev al europæisk fodbold indstillet.

