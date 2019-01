CL-vinder har fundet anden levevej: Folk ser ned på hans nye job

Den svenske fodboldstjerne Jesper Blomqvist var sammen med Peter Schmeichel med til at vinde Champions League, Premier League og FA Cuppen 1999.

Men der skulle gå 15 år, før han kom sig over sin fodboldkarriere og fandt den næste ting, han elskede.

Blomqvist har nu en pizza-restaurant på den svenske ø Lidingö 20 minutter øst for Stockholm. For et år siden fortalte han om det til Expressen, men først nu elsker han det for alvor.

- Jeg er nødt til at sige, at det har været hårdt, når folk i starten spurgte, 'Hvad laver du?', og jeg sagde 'Jeg har et pizzeria', siger Blomqvist til Daily Telegraph, der har besøgt ham.

- Det var hårdt, at folk så ned på dig. Så har jeg været nødt til at forklare, at det er det bedste pizzeria!, siger Blomqvist.

- Nu er jeg ligeglad. Folk synes at sige, 'er du nede dér, og har du tabt alle dine penge'. Det kan være en lille smule... siger Blomqvist og fuldfører ikke sætningen, men siger i stedet.

- Jeg kunne ikke være mere ligeglad.

- Jeg kan forstå det og føler det også selv. Det er ikke noget problem. Det er bare mig, der skal arbejde med mig selv. Fodboldspillere har været meget forkælede. Det er meget nemt at miste perspektiv og jordforbindelse, og disse penge kan jo ødelægge spillere.

Jesper Blomqvist mod Stig Tøfting i en landskamp. Foto: Kim Agersten

Jesper Blomqvist i aktion mod Brøndby i Champions League. Foto: Thomas Borberg

- Sådan er det. Du skal lære at håndtere det, og det er svært. Jeg er så glad for, at jeg blev opdraget i det nordlige Sverige, hvor du holder fødderne på jorden, og du skal arbejde hårdt,

- Når kunderne siger, at det er den bedste pizza, de nogensinde har fået, så giver det meget, siger Blomqvist.

- Du ser på forretningsperspektiverne. Kan vi blive større. Hvordan kan vi gøre den næste ting og beholde passionen for mad.

Han taler om de sjældne gange, hvor han og hans partnere sidder ned og prøver nye opskrifter, en ny Parma-skinke eller en anderledes vin.

- Så er jeg i himlen, siger Blomqvist.

Jesper Blomqvist nåede 32 landskampe for Sverige, mens det over tre sæsoner blev til 37 kampe for Manchester United - blandt andet startede han inde i den legendariske Champions League-finale i 1999 mod Bayern München.

Inden da havde han fået sit store gennembrud i Champions League for IFK Göteborg, røg så til AC Milan og Parma, inden turen gik til United. Derefter nåede han ganske få kampe for Everton og Charlton, inden han i 2003 vendte hjem til Djurgården, og karrieren blev stoppet for Hammarby i 2010, mens han siden også har været med i den svenske udgave af Vild med dans.

