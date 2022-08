Cornelius: - Som forventet

Den danske landsholdsstjerne og Trabzonspor måtte se nederlaget i øjnene til Cornelius' tidligere arbejdsgiver.

Skuffelsen stod tydeligt malet i ansigtet på Andreas Cornelius, der især ikke var tilfreds med, at holdet kun formåede at score én gang i løbet af de to opgør.

- Vi mangler lidt kvalitet i afslutningerne, og så er der også et par gode redninger. Men jeg synes, at vi har chancerne til at vinde kampen. Vi har også spillet, men vi spiller lidt for langsomt en gang imellem. Vi presser dem dybt, og de forsvarer gennem hele kampen. Det var som forventet, men vi skulle bare have scoret.

- Favoritværdighed eller ej, så er det jo ærgerligt. Og vi er irriteret over det. Jeg vil dog stadig holde fast i, at vi inden kampene var favoritter, men det er ikke altid, at favoritterne vinder.

Cornelius og Trabzonspor må nøjes med Europa League. Foto: Ritzau Scanpix/STR

Ikke sat i spil

Cornelius har også en forklaring på, hvorfor de tyrkiske mestre ikke fik scoret.

- Jeg synes ikke rigtigt, at jeg blev sat i spil, og han (Denis Vavro, red.) blev sat nok under pres, for vi spillede ikke hurtigt nok. Det blev for langsomt, og jeg blev pakket ind mellem to midterforsvarer og en seks'er.

- Der blev ikke spillet hurtigt nok, så de kom aldrig rigtig ud i noget, hvor jeg kunne bruge mine færdigheder. Det gik lidt i stykker, inden vi kom op til der, hvor jeg skulle sættes i scene.

Efter kampen var han ikke for fin til at give sin tidligere klub en besked.

- Ja, man kan godt finde overskud til at gå ind og lykønske dem. Det har jeg nok overskud til. De har fået et tillykke.

William Kvist om Cornelius: 'Han er verdens bedste dreng'.

