Corner who? En skygge af sig selv

PARKEN (Ekstra Bladet): De fremmødte FC København-fans blikke var ikke til at tage fejl af, da Trabzonspors store danske angriber kom ud af spillertunnellen.

Begejstringen. Anerkendelsen. Og ikke mindst misundelsen strålede ud af dem, mens de klappede og bød deres tidligere målmager velkommen.

FCK-tilhængerne tørster så inderligt efter en angriber som Andreas Cornelius, at end ikke fem fadøl kan tilfredsstille dem lige nu.

Okay, Cornelius selv var alligevel en for dyr herre at hente hjem, har sportsdirektør Peter ‘PC’ Christiansen forklaret, men det ændrer ikke på, at FC København med 15 dage tilbage af transfervinduet stadig ikke har den store angriber, der kan gøre en forskel på dem.

Den angriber, de sukker efter. Råber efter. Og som de har tradition for at have i deres startopstilling.

Alligevel blev der noget at smile af for københavnerne tirsdag aften. For selv uden en ægte angriber i startelleveren, så var det de hvidblusede københavnere og ikke Andreas Cornelius, der strålede.

I stedet var han en skygge af sig selv på sin gamle hjemmebane.

Den tidligere FCK-løve blev gang på gang spist af klipperne Denis Vavro og David Khocholava i det centrale forsvar, der i den grad så ud til at have gjort deres hjemmearbejde.

Allerede efter 45 sekunder kom det første eksempel. Khocholava placerede sig højt oppe på banen og satte en solid tackling ind på 29-årige ‘Corner’, der i sin Trabzonspor-karriere indtil videre står noteret for hele 20 mål i 46 kampe.

Av, for den! Og så var den danske landsholdsangriber budt velkommen hjem til løvens hule. En hule, der skulle vise sig slet ikke at tilhøre ham, og som i stedet endte med at give en 2-1 sejr til de danske mestre, der dermed vinder det første slag om en plads i Champions League-gruppespillet.

Som altid var den 192 centimeter høje angriber garant for solide slagsmål, ligesom han flere gange også beviste, hvor god en spilstation han er.

Alligevel blev Cornelius ikke en eneste gang farlig foran målet, som han ellers har været så ufattelig mange gange for sin tyrkiske klub. Det blev da heller ikke bedre af, at han sjældent fik nogle bolde at arbejde med i boksen.

Andreas Cornelius får mulighed for at gøre revanche, når FC København kommer på besøg Senol Günes Stadium i næste uge.

Det endelige opgør om en plads i årets Champions League spilles onsdag klokken 21.00.

