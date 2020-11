Corona-kaos: - Vil forsøge at få dem ind

Den hollandske storklub Ajax er rejst til tirsdagens Champions League-kamp mod FC Midtjylland med blot 17 spillere i truppen.

Det skyldes, at en række spillere er testet positive for coronavirus, men Ajax-træner Erik ten Hag håber, at nogle af dem kan støde til truppen før kampen, efter at de er blevet testet igen.

- Vi har nogle spillere, som ikke må rejse ind i Danmark. Det er spillere, som gerne må spille i Holland, så det er lidt underligt, siger træneren mandag aften på et pressemøde på MCH Arena i Herning.

- Vi vil forsøge at få dem ind, og vi må se, hvem vi har til rådighed i morgen tidlig. Så stiller vi med en stærk startopstilling.

En irriteret Erik ten Hag forklarer, at det er danske myndigheder, som ikke har givet tilladelse til, at de coronapositive spillere kan rejse ind.

For at rejse ind i Danmark fra et højrisikoland som Holland skal man kunne fremvise en negativ coronatest, som højst er taget 72 timer før indrejsetidspunktet.

- Det skyldes de lokale myndighedernes tiltag. Jeg ved ikke så meget om de specifikke forskelle i Holland og Danmark, siger ten Hag.

- Det forstyrrer selvfølgelig vores forberedelser. Men det er, hvad det er. Ofte havner man i situationer, som ikke er ideelle. Man skal alligevel gøre sit arbejde, og det vil vi også gøre.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Landsholdsspilleren Davy Klaassen er en af de manglende profiler. Foto: Albert Lingria/Ritzau Scanpix

Ifølge hollandske journalister til stede ved pressemødet er der ikke nødvendigvis tale om udelukkende nye smittetilfælde.

Nogle af spillerne kan have haft coronavirusset i kroppen i noget tid og have haft tilladelse til at spille i Holland efter et endt sygdomsforløb.

Ajax har ikke oplyst, hvem eller hvor mange der er smittet med coronavirus. Men i den udtagne 17-mandstrup glimrer navne som Dusan Tadic, Davy Klaassen og Andre Onana ved deres fravær.

På trods af situationen med de mange coronatilfælde er FC Midtjylland ikke urolig for tirsdagens Champions League-dyst, fortæller FCM-sportschef Svend Graversen.

- Vi forbereder os på kampen i morgen aften efter det normale mønster. Det er en speciel tid, men vi er trygge ved, at både UEFA's protokoller og de danske myndigheders anvisninger bliver overholdt, siger han i en skriftlig kommentar.

