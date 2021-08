Coronaramt FC Midtjylland starter med fire brasilianere

Der kan meget vel være dessiner på portugisisk FC Midtjylland-spillerne imellem tirsdag aften, når de danske vicemestre møder PSV Eindhoven på udebane i Champions League-kvalifikationen.

Midtjyderne har således fundet plads til fire brasilianere i startopstillingen, der sammen med midtjydernes bænk bærer præg af en række afbud. Den brasilianske kvartet er følgende spillere: Paulinho, Charles, Evander og Junior Brumado.

FC Midtjylland-cheftræner Bo Henriksen har nemlig langtfra kunnet vælge på alle hylder i sin startopstilling. Han må blandt andre se bort fra mindst fem spillere, der er smittet med coronavirus.

Det drejer sig om Mikael Anderson, Pione Sisto, Henrik Dalsgaard, Nicolas Madsen og Daniel Høegh. Som følge af smitteudbruddet er midtjyderne først rejst til Eindhoven tirsdag formiddag.

Dertil kommer yderligere en række afbud.

Jens-Lys Cajuste og Sory Kaba er fortsat ikke er i truppen, da de formentlig står foran et salg.

Oveni er den brasilianske forsvarsspiller Juninho ikke med, da han har en disciplinærsag i bagagen fra brasiliansk fodbold. Det fik FC Midtjylland at vide få timer før tirsdagens opgør i den hollandske provinsby.

Ud over at misse tirsdagens kamp er Juninho ude i de kommende fem kampe på tværs af alle turneringer, meddeler FC Midtjylland.

- Vi noterer os afgørelsen, men stiller os uforstående over for timingen. Vi er få timer fra en vigtig kamp om kvalifikation til Champions League i Holland og har ikke mulighed for at udtage en erstatning, siger sportschef Svend Graversen.

Trods de mange afbud stiller FC Midtjylland op med en stærk startopstilling, men bænken består overvejende af unge og ret så uprøvede spillere på topniveau.

FC Midtjylland stiller op med følgende 11 spillere:

Jonas Lössl - Raphael Onyedika, Erik Sviatchenko, Rasmus Nicolaisen - Joel Andersson, Evander, Charles, Paulinho - Anders Dreyer, Junior Brumado, Awer Mabil.

Hjemmeholdet stiller op i en 4-3-3-formation. Det er blandt andet med tyskeren Mario Götze på den offensive midtbane. I 2014 blev han matchvinder i VM-finalen mod Argentina.

PSV-træner Roger Schmidt har også fundet plads til den rutinerede målræv Eran Zahavi i front. Den 34-årige israeler scorede hattrick i den seneste kvalifikationsrunde mod Galatasaray.

Opgøret begynder tirsdag klokken 20 i Eindhoven. Der er returkamp i Herning tirsdag i næste uge.

Den samlede vinder er klar til playoffrunden, hvor enten Spartak Moskva eller Benfica venter, mens taberen får en plads i Europa Leagues gruppespil.