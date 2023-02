Dårlig joke: Bayern-fan smadret af PSG-fans

En lidt for kæk Bayern München fan fik sig noget af en lærestreg, da han valgte at se Champions League-braget mellem PSG og Bayern München blandt hjemmeholdets mest inkarnerede fans

Folk gør meget for at få opmærksomhed på sociale medier i disse tider, men nogle gange bider det dem i røven.

Det var i den grad også tilfældet for TikTok-brugeren Chabioo, der valgte at sætte sin egen sikkerhed på spil for at få en sjov video i kassen.

Chabioo havde nemlig valgt at tage en signeret Bayern München t-shirt på under sin trøje, mens han stod sammen med PSG's mest inkarnerede fans, der ikke ligefrem er kendte for at være super venlige over for modstanderfans.

På videoen herunder ses Chabioo kort vise sin Bayern trøje på PSG-afsnittet, hvorefter han bliver overfaldet af 40 PSG-fans - ifølge ham selv.

Den signerede trøje blev flået af tik-tokeren og revet i stykker, og så fik han sig også en gedigen røvfuld med på vejen, inden sikkerhedsfolk kom til undsætning og eskorterede ham væk.

Til sidst blev han reddet af sikkerhedsfolkene. Foto: Getty Images

I Tik-Tok-videoen, der i skrivende stund har mere end 2,4 millioner visninger, viser Chabioo en del røde mærker på sin overkrop og takker sikkerhedsfolkene for at redde hans liv, mens han også erkender, at det var en rigtig dum idé.

'En ignorant fejl, som jeg begik, og som jeg vil lære af,' skriver han i videoen.

Bayern München vandt opgøret 1-0 på et mål af Kingsley Coman i starten af anden halvleg.