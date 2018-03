Dansk drømmeaften på Old Trafford

Stadion: Old Trafford, England

Simon Kjær og Sevilla leverede en mindre sensation, da spanierne tirsdag aften sendte mægtige Manchester United ud af Champions League med en 2-1-sejr på Old Trafford.

Englænderne havde blot lukket tre mål ind i turneringen inden mødet med La Ligas nummer fem, men manglende angrebslyst og fæle koks i defensiven blev dyrt for José Mourinhos tropper.

Trukket håndbremse

Efter 0-0 i Spanien var begge hold ellers pisket til at score i den anden ottendedelsfinale. Alligevel virkede ingen af holdene decideret stresset over kravet om mål.

Hjemmeholdet lagde udmærket fra land og allerede efter få minutters spil blev Sevilla-keeperen testet af et optimistisk frispark fra Marcus Rashford, som Mourinho gav genvalg efter to scoringer i weekendens sejr over Liverpool.

Derfra virkede det dog som om, at United-spillerne var bange for at indkassere det udebanemål, som ville sende spanierne videre med uafgjort.

Mourinhos mandskab spillede med håndbremsen trukket og overlod en stor del af initiativet til de undertippede gæster, der flere gange fik afsluttet mod David De Geas mål. Joaquin Correa stod for farligste forsøg i først halvleg, men hovedstødet gik snært over.

Først efter 35 minutter lod det til, at alvoren så småt gik op for Manchester United, der så småt fik lagt tryk på Sevilla-forsvaret. Dog uden at teste Sergio Rico synderligt i det spanske mål.

Ikke mindst takket være solidt forsvarsspil af Simon Kjær og kollegaerne i det spanske forsvar. Danskeren fik for en sjælden gangs skyld chancen fra start efter en svær start på 2018.

Simon Kjær leverede en solid indsats, da Sevilla slog Manchester United ud af Champions League. Foto: AP

Afgjort på fire minutter

Pausen bekom Sevilla bedst, og spanierne kom også stærkest ud til anden halvleg, hvor kun en heroisk tackling fra Eric Bailly i sidste sekund forhindrede Sevilla i at bringe sig i front.

Superstjernen Paul Pogba blev sendt i aktion med en halv time tilbage, men det var en anden indskifter, der kom i fokus. Et kvarter før den truende forlængede spilletid fremprovokerede Sevilla en opspilsfejl hos englænderne, og det udnyttede Wissam Ben Yedder til at udplacere David De Gea med et præcist spark til venstre for den spanske målmand.

Og samme Ben Yedder fordoblede også føringen fire minutter senere efter et gevaldigt koks af David De Gea. Det krævede pludselig tre engelske scoringer, og selvom Lukaku fik lov at sparke bolden i kassen tæt under mål, så kom Manchester United aldrig tættere på kvartfinalen, som de ikke har kvalificeret sig til siden 2014.

Med sejren er Sevilla højst overraskende klar til kvartfinalen i Champions League. Det samme er Roma, der sendte Shakhtar ud i mørket i aftenens andet opgør med en sejr på 1-0 efter ukrainsk sejr på 2-1 i første opgør.

