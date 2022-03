Dansk drømmescoring i ydmygelse

Danske Maurits Kjærgaard på bare 18 år scorede på Manuel Neuer, da Salzburg fik store tæsk af Bayern München. Lewandowski stod for et hattrick

Verdens bedste angriber slog til igen.

Blot 23 minutter skulle Robert Lewandowski bruge på at lave et hattrick, da han startede en sand massakre af det unge Salzburg-mandskab.

Den farlige polak har nu lavet 12 mål i otte Champions League-kampe i indeværende sæson og overhaler dermed Sébastien Haller på topscorerlisten.

Hattricket var oven i købet det hurtigste i Champions League nogensinde fra en kamps begyndelse.

Dansk stjernestøv

Rasmus Nissen Kristensen spillede hele kampen på højreback for Salzburg, mens blot 18-årige Maurits Kjærgaard kom ind efter 60 minutter.

Sidstnævnte kom sågar på måltavlen, da han efter 70 minutter tordnede bolden forbi Manuel Neuer. Se målet i klippet øverst.

18-årige Maurits Kjærgaard scorede sit første Champions League mål. Foto: Andreas Gebert/Ritzau Scanpix

Ragnarok afværget

Michael Laudrup forklarede før kampen i Champions League-studiet, at hvis Bayern München skulle ende med at ryge ud til de unge Salzburg-talenter, ville ragnarok bryde ud i München.

De tyske mestre har leveret en række svingende resultater på det seneste og et potentielt Champions League-exit ville være utilgiveligt.

Der var dog ingen slinger i valsen, og Bayern sendte Salzburg hjem til Østrig med en syngende lussing på 7-1.

Bayern München dræbte spændingen allerede i 1. halvleg. Foto: Andreas Gebert/Ritzau Scanpix

Manglende kynisme

På trods af Lewandowskis nedsabling af Salzburgs unge talenter var østrigerne ikke uden chancer.

Faktisk var amerikanske Brenden Aaronson utrolig tæt på at bringe Salzburg i front, men en god forsvarsaktion fra Lucas Hernandez forhindrede amerikaneren fra at score.

Kort efter Lewandowski havde taget hul på sit mål-show var Salzburg igen tæt på, men denne gang var det Manuel Neuer, der stoppede østrigerne.

Bayern var i modsætning til Salzburg uhyggelig kyniske, og udover Lewandowskis tre mål kom Thomas Müller på tavlen to gange imens Serge Gnabry og Leroy Sane blev noteret for et enkelt mål hver.