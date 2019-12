Dansk ekspert i chok: Fy for satan

Fyr alle i VAR-vognen og giv dem fem års karantæne, lyder Per Frimanns dom efter en voldsom episode mellem Dinamo Zagreb og Manchester City

Dinamo Zagreb kunne kortvarigt lugte et chok-avancement fra gruppe C, men føringen mod City holdt ikke længe.

Kroaternes Amer Gojak tændte helt af i slutningen første halvleg, da stillingen var 1-1, og burde være smidt ud for et tydeligt albuesving direkte i synet på Manchester Citys Rodri.

Det skete dog ikke, og VAR-rummet var åbenbart styrtet i en dyb søvn, for situationen blev ikke taget op med den spanske dommer Carlos del Cerro Grande.

Det faldt ikke i god jord hos Per Frimann, der er fodboldekspert hos TV3 Sport.

- Fy for satan. Hvis jeg havde magt til det, fyrede jeg alle i VAR-vognen. Og gav dem 5 års karantæne, skriver han på Twitter.

Per Frimann er i højeste grad fortaler for det skønne spil. Foto: Niels Hougaard/Ritzau Scanpix

Herpå blev han spurgt til spillernes ansvar.

- Problemet er bare, at svinestregerne bliver ved med at være der. De skal stoppes effektivt. Det var en af grundene til, at vi fik VAR, svarede den tidligere landsholdsspiller.

Det spanske hold i VAR-rummet bestod af Jesús Gil Manzano og Xavier Estrada Fernandez.

Manchester City vandt kampen med 4-1 - bl.a. på et hattrick af brasilianske Gabriel Jesus.

