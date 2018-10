Dansk fodbold-boss bekræfter grønt lys: Sådan bliver ny UEFA-turnering

Sammenslutningen for Europas ligaer har godkendt UEFAs idé om en tredje europæisk klubturnering, men pengene skal fordeles bedre

Tidligere på efteråret kom det frem, at UEFA arbejder på at indføre en tredje europæisk turnering udover Champions League og Europa League.

Og nu er turneringen kommet yderligere et skridt nærmere en kendsgerning.

Det bekræfter Claus Thomsen, der foruden at være direktør for Divisionsforeningen også er medlem af UEFAs eksekutiv-komité og vicepræsident for European Professional Football Leagues, der netop har haft generalforsamling i Frankfurt.

- UEFAs forslag er blevet godkendt med et stort flertal, siger Thomsen ifølge Die Zeit.

EPFL er en sammenslutning for klubber i 32 ligaer i 25 lande og dækker dermed mere end 900 klubber, og når de bakker op om den nye turnering, så er det formentlig blot en formalitet, før den er definitiv.

Den nye Europa League 2 bliver efter planen introduceret i sæsonen 2021/2022 og får deltagelse af 32 klubber, ligesom Europa League reduceres fra 48 til 32 klubber, og Champions League fastholdes på 32 klubber.

Champions League og Europa League er kommet et stort skridt nærmere et nyt medlem i klubturnerings-familien. Foto: AP

Det er også fremadrettet planen, at de europæiske kampe fortsat skal spilles tirsdag, onsdag og torsdag med undtagelse af finalerne, mens weekenderne er forbeholdt de nationale ligaer.

EPFL opfordrer desuden til en mere retfærdig fordeling af pengene fra de europæiske turneringer.

- Vi har brug for en bedre finansiel balance. Ikke så klubberne i de mindre ligaer kan øge spillernes lønninger eller købe nye spillere, men så infrastrukturen i fodbold kan forbedres, lyder det fra bestyrelsesmedlem Jacco Swart.

Ifølge foreningen har de 14 største klubber de seneste 26 år modtaget syv af de 15 milliarder euro, der er blevet fordelt fra de europæiske turneringer. Og i de kommende seks år forventes de at score syv milliarder euro ud af samlet 12 milliarder euro, og det skal altså fordeles mere ligeligt.

