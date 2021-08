Dansk jubel: - Næsten perfekt

Malmö FF kunne have scoret flere mål end de to, som det blev til mod bulgarske Ludogorets i den første playoffkamp til gruppespillet i Champions League.

Det mener holdets anfører, danskeren Anders Christiansen.

- Vi skabte flere chancer, end de gjorde, og når man ser på det bagefter, var det tættere på 3-0 end 2-1, siger han efter sejren på 2-0 over det bulgarske hold onsdag aften.

Med et skud på stolpen og en håndfuld andre farlige chancer dominerede det sydsvenske hold, der har danske Jon Dahl Tomasson som cheftræner.

- 2-0 er et godt resultat, som vi ville have stillet os tilfreds med på forhånd. Efter mit skud på stolpen begyndte vi at vinde bolden, når vi pressede, og begyndte at skabe chancer. De virkede en smule anspændte, siger Anders Christiansen.

Jon Dahl Tomasson var mere end tilfreds med indsatsen.

- Jeg er meget imponeret. Det var næsten en perfekt kamp. Vi var solide i forsvaret, intense i vores presspil, og vi skabte mange chancer, siger han.

- Du leder altid efter den der perfekte kamp, og det her var tæt på, tilføjer danskeren.

Vinder Malmö dobbeltopgøret samlet, vil den svenske klub være klar til Champions League-gruppespillet for tredje gang i dens historie. Klubben var også i gruppespillet i 2014 og 2015.

- Men det er et stærkt hold, vi møder. Der venter 90 hårde minutter på udebane, men det her var en god begyndelse, siger Anders Christiansen om muligheden for igen at få klubben med i den indbringende turnering.

Returkampen spilles på tirsdag i Bulgarien. Den samlede taber af de to kampe må indstille sig på at spille i den mindre europæiske turnering Europa League.