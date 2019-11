Dansk kasse: Oprejsning til Son, Eriksen og Tottenham

Det har været trængselstider for både Tottenham, Christian Eriksen og Son Heung-min, men der var oprejsning at hente onsdag aften i Beograd.

Med en 4-0 sejr over ellers så hjemmestærke Røde Stjerne blev stillingen i Champions Leagues gruppe B konsolideret, og koreaneren fik en personlig opmuntring efter forleden at have forladt banen i tårer.

Det skete efter den grimme skade til Evertons André Gomes, som Son tacklede og fik et rødt kort, som dog siden blev annulleret. På Maracana scorede Son to gange, men han var både berørt og afdæmpet i sin jubel.

Christian Eriksen måtte gå den lange gang gennem europæisk fodbolds længste spillertunnel – 150 meter – og sætte sig på bænken. Han fik dog den sidste halve time og fik endda lov at score sit syvende mål i den fine turnering.

Der var ingen tvivl om, hvem Son sendte sin hjerte-hilsen til fra Beograd. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix

Hjemmeholdet pakkede sig ellers fra start med et dybt stående forsvar, som normalt ville være mad for den danske dåseåbner, og som hans holdkammerater havde svært ved at åbne.

I stedet burde Milan Pavkov i den grad have åbnet scoringen i det 23. minut, da han lidt heldigt fik bolden med sig ind i gæsternes straffesparksfelt og reelt bare skulle trille bolden ind i det korte hjørne. I stedet valgte han helt uforståeligt at sparke over mod det lange hjørne, hvor Paulo Gazzaniga kunne strække benet ud og redde.

I stedet kom Tottenham foran på et helt vanvittigt mål efter et næsten usandsynligt chancebombardement. Harry Kane prikkede først bolden på stolpen, før Son brændte riposten på en modspiller. Så fik koreaneren chancen igen, da han mødte Kanes korte indlæg med låret. Bolden tog overliggeren, og så havnede den endelig hos Giovani Lo Celso, der sendte bolden i nettet med venstrebenet.

Giovani Lo Celso fejrer sin scoring 23 minutter efter sin første start for Tottenham. Foto: Reuters/Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Det var lidt af en drømmescoring for den 23-årige argentiner, som fik sin første start for Tottenham – på Christian Eriksens bekostning. Også selv om han måtte vente nogle nervøse VAR-sekunder på at få målet godkendt.

Spurs take the lead through Lo Celso with one of the most bonkers goals you’ll ever see. — Gary Lineker (@GaryLineker) November 6, 2019

Ti minutter senere var udligningen tæt på at falde efter en næsten identisk situation i den anden ende, hvor Rajiv Van la Parra udnyttede en svag tilbagelægning til at sparke bolden på stolpen, hvorefter Davinson Sanchez var tæt på at lobbe riposten over sin egen målmand til selvmål. Bolden prellede dog af på overliggeren.

Kort efter pausen modtog Pavkov igen en gave fra gæsterne med et boldtab fra Ndombele, men selv i en tre-mod-to kontra kunne han ikke ramme en medspiller og sparkede i stedet bolden ud over baglinjen.

Også denne gav blev afbrænderen kort efter byttet til en scoring i den anden ende. Ndombele tog revanche og holdt på fantastisk vis balancen i et kontraløb mellem hårdt pressende modstandere, spillede smukt Dele Alli, som lige så fint skubbede bolden videre til Son. Koreaneren smadrede bolden op i nettaget.

Og koreaneren gjorde det såmænd også til 3-0 tre minutter senere efter et fint overlap og tværpasning fra Danny Rose.

Son scores a super goal and goes to the camera and says sorry down the lens, presumably aimed at Andre Gomes. Nice touch. — Gary Lineker (@GaryLineker) November 6, 2019

Venstrebacken var også ophavsmand til angrebet, da Christian Eriksen fem minutter før tid såmænd scorede sit syvende mål i Champions League til slutresultatet. Det var ikke danskerens smukkeste mål men måske en forløsning, han kan bruge.

Robert Lewandowski har bragt Bayern foran. Foto: Christof STACHE/AFP/Ritzau Scanpix

Med en 2-0 sejr hjemme over Olympiakos tog Bayern München den fjerde sejr i træk samme gruppe og er dermed allerede kvalificeret til næste fase. Det varede dog 69 minutter, før – hvem ellers? – Robert Lewandowski med sin 21. træffer i sæsonen – heraf seks i Champions League – prikkede hul, før Ivan Perisic lukkede kort før tid.

