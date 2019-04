Dansk kommentator går viralt: - En gevaldig smutter

- Fucking bloody shite.

Sådan lød det med et grin fra den danske Champions League-kommentator Niels Christian Frederiksen efter vanviddet i Manchester, hvor Tottenham gik i i semifinalen efter et målorgie af den anden verden.

TV3's rutinerede stemme troede, at han og Jan Mølby var gået af og ikke kunne høres længere - men det var kun på hovedkanalen. På en anden kanal kunne man høre de to tale videre.

- Hold kæft, jeg synes også, han så offside ud i første omgang. Han går lige tilbage og får den med sig, fortsatte kommentatoren med reference til den vilde afslutning.

- Fuck, en kamp, mand. Det kan sgu noget, det VAR der. Det må jeg bare sige. Fed underholdning, du.

Normalt en tv-mands værste mareridt, men Frederiksen er blevet hyldet for sin passion fra nær og fjern, efter hans udbrud kom ud. Ekstra Bladet kan ikke bringe klippet grundet rettigheder.

Gevaldig smutter

Frederiksen fortæller til Ekstra Bladet, at han var glad for, at der ikke blev sagt værre ting i den periode, hvor folk kunne høre ham og Mølby.

- Det er en gevaldig smutter, og normalt noget man skal tage meget alvorligt. Der kan jo ryge en grim finke af panden, som der jo gjorde med Andy Gray, der blev fyret, siger Frederiksen med henvisning til Sky Sports-kommentatoren, der fik udtalt sig sexistisk, da han troede, han var off air.

I dette tilfælde var det bare en umiddelbar reaktion efter en helt sindssyg kamp.

- Det er okay, fordi der i virkeligheden ikke blev sagt noget, der var så slemt. Jeg er med på, at det ikke er de fineste gloser, og jeg får nok svært ved at forklare min mindst på ni, at man skal tale pænt. Det var bare ren fodboldbegejstring, siger Frederiksen.

Det er teknikken hjemmefra, der skal sørge for at lukke ned for deres lyd. Nu skete der ikke mere, og så er det bare videre.

- Der er højt til loftet ude hos os.

- Du bliver jo hyldet for passionen ude omkring i verden. Hvordan har du det med det?

- Jeg kan jo ikke klage over reaktioner. I virkelighed får jeg vel bare sagt, hvad folk tænker. Jeg rammer det på en eller anden måde. Uden at skulle ophøje det helt er det jo en modernisering Flemming Tofts 'Huttelihut', altså et udbrud oven på en fantastisk oplevelse. Hvis man ikke kan være begejstret over det, så skal man hverken kommentere eller se fodbold.

Mange taler om, at 4-3-kampen er blandt de bedste Champions League-kampe nogensinde, og den rangerer da også højt hos Frederiksen.

- Nu husker man altid dem, der er tættest på ekstra godt, men det er da en kamp, jeg altid vil huske, når man har et stille øjeblik. Det var en ekstraordnær god fodboldkamp. Verdens bedste fodbold på den allerstørst scene.

