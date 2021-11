Dansk legende på overlegen Real Madrid-forside

Sportsavisen AS hylder historiske målmagere i Europa Cup'en for Real Madrid - her har en dansker klemt sig ind

Der skulle gå 74 minutter af opgøret mellem schweiziske Servette og Real Madrid, før spanierne fik gang i målscoringen.

Og da det omsider skete, var det midtbanemotoren Miguel Muñoz, der ramte plet.

Det er 66 år og knap to måneder siden. 8. september 1955 for at være helt præcis.

Målet faldt i den første ombæring af Europa Cup'en for Mesterhold og var Real Madrids første i den turnering, de gik hen og vandt de fem første sæsoner af.

Siden har de hvidblusede spaniere scoret yderligere 998 gange og kan i aften mod Shakhtar Donetsk hjemme på Estadio Santiago Bernabéu score det 1000. mål i den største af de europæiske klubturneringer.

Sportsavisen AS, der som Marca er godt og grundigt inde under huden på klubben, har til lejligheden banket en forside sammen, der hylder de spillere, der er blevet noteret for de runde scoringer gennem tiden.

Mens Muñoz selvfølgelig er der, er der også blevet plads til koryfæer som Ferenc Puskás, Alfredo Di Stéfano, Henning Jensen, Guti, David Beckham, Gonzalo Higuaín og Cristiano Ronaldo - to gange naturligvis. Kun Sebástian Losada, der scorede mål nummer 400, synes at skille sig lidt ud.

Henning Jensen i selskab med sine gamle venner og holdkammerater fra Borussia Mönchengladbach, Allan Simonsen og Ulrik Le Fevre i forbindelse med 25 års-jubilæet for Simonsens kåring som Europa bedste fodboldspiller. Arkivfoto: Andreas Szlavik/Ritzau Scanpix

Danske Jensen, der tilbragte tre sæsoner i Real Madrid 1976-1979 og vandt to mesterskaber med klubben, scorede Real Madrid-mål nummer 300 i Mesterholdenes Europa Cup mod ganske upåagtede Progrés Niederkorn fra Luxembourg.

Jensen spillede på et monstrøst mesterhold med en offensiv, der talte Vicente del Bosque, vesttyske Uli Stielike, anfører Pirri, Juanito og målmaskinen Santillana. Og de tromlede fuldstændig hen over de stakkels luxembourgere med samlet 12-0.

Henning Jensen scorede det første mål i den første kamp på hovedstød. Og det var mål nummer 300...

Real Madrid blev i øvrigt - ganske sensationelt - sendt ud i den følgende runde af Grasshopper fra Schweiz, og finalen endte med at blive et anliggende mellem Nottingham Forest og Malmö FF.

Henning Jensen døde i 2017 - 68 år gammel efter et sygdomsforløb med kræft.

