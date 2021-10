Dansk mareridt på den største scene

Intet lykkedes for HB Køges kvinder, da holdet tirsdag aften tabte 0-5 til den tyske overmagt Hoffenheim i første kamp af Champions League-gruppespillet.

Det danske hold måtte i sin Champions League-debut se sig overgået på alle parametre, da det gæstede Hoffenheim.

Katharina Naschenweng, Nicole Billa, Luana Buhlerm og Tinne De Caigny stod for målene, der ikke overraskende efterlader HB Køge uden point og uden mål i bunden af gruppen.

HB Køge blev fra begyndelsen af kampen udsat for et massivt tryk fra hjemmeholdet. Efter knap 18 minutter lykkedes det derfor allerede hjemmeholdet at få bolden ind over stregen.

Foto: Uwe Anspach/Ritzau Scanpix

Det skete efter et sublimt langskud fra Hoffenheims forsvarsspiller Katharina Naschenweng, der fra hjørnet af feltet lagde bolden over i det lange målhjørne med en kraftfuld afslutning.

Føringsmålet holdt ikke hjemmeholdet tilbage. HB Køges spil var derfor stærkt påvirket af, at holdet sjældent havde bolden i løbet af de første 45 minutter af kampen.

I anden halvleg fortsatte Hoffenheim med at kontrollere alle facetter af spillet.

HB Køge blev straffet hårdt, efter at hjemmeholdet satte et højt pres ind. Det omsatte angriberen Nicole Billa effektivt til en 2-0-føring, da hun blev sendt i dybden.

HB Køge havde fortsat svært ved at få gang i spil og chancer, hvorfor det danske hold aldrig for alvor fik truet hjemmeholdets tomålsføring.

Foto: Uwe Anspach/Ritzau Scanpix

Efter 60 minutter viste Hoffenheim i stedet stort overblik. Fra midten af HB Køges banehalvdel så Hoffenheims Luana Buhlerm, at HB Køge-målmand Kaylan Marckese befandt sig langt fra målstregen.

Derfor kunne hun med stor sikkerhed vippe den ind over amerikaneren.

En tung aften sluttede også med scoringer til både 4-0 og 5-0, der begge blev sat ind af den belgiske forsvarsspiller Tinne De Caigny.

Senere tirsdag aften skal gruppens to andre hold, Barcelona og Arsenal, mødes.