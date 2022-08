Dansk nyindkøb tæt på stor helterolle

Mens Danmark og Sverige har været repræsenteret i Champions League flere gange i det seneste årti, har de norske fodboldklubber stået udenfor og kigget på.

Og i år bliver ikke året, hvor de norske mestre får en plads i Europas største klubturnering og indkasserer de mange millioner.

Mulighederne var ellers gode for Bodø/Glimt efter 1-0 hjemme mod kroatiske Dinamo Zagreb i sidste uge, men i det omvendte opgør tabte nordmændene onsdag 1-4 efter forlænget spilletid og røg ud.

Danskeren Albert Grønbæk kom ind fra bænken og scorede det reducerende mål, som holdt gæsterne inde i opgøret og udløste forlænget spilletid. To mål i slutminutterne af den forlængede spilletid slukkede det norske håb.

Dermed er der stadig ikke noget norsk hold, der er gået hele vejen til Champions League-gruppespillet, siden Rosenborg var med i 2007.

Nu står den i stedet på gruppespil i Europa League for det norske mandskab, som i sidste sæson imponerede ved at nå kvartfinalen i Conference League.

Dinamo Zagreb fik en perfekt start på kampen og kom allerede foran efter fire minutter. Målet til 2-0 senere i halvlegen var dog noget mere mindeværdigt.

Her lagde angriberen Bruno Petkovic bolden til rette for sig selv, før han med et saksespark hamrede bolden ind til pausestillingen 2-0.

Nede med to mål skulle gæsterne diske op med noget andet, og efter lidt over en times spil kom Grønbæk på banen.

Et flot solomål af Albert Grønbæk holdt Bodø/Glimt inde i kampen om kvalifikation til Champions League, men i forlængelsen gik det galt. Foto: Darko Bandic/Ritzau Scanpix

Danskeren, der for nylig blev købt i AGF, sendte med det samme et hjørnespark i panden på holdkammeraten Marius Hoibraaten, hvis hovedstød blev reddet på stregen.

Med 20 minutter igen indtog Grønbæk så selv hovedrollen.

Offensivspilleren modtog bolden nogle meter uden for feltet og vristede sig fri, før han med en lidt svag afslutning fik overlistet keeperen.

Bodø/Glimt pressede på og kunne have scoret igen, men kampen gik i forlænget spilletid, hvor det gik galt for gæsterne.

Inden for de sidste minutter scorede først Josip Drmic og dernæst Petar Bockaj, før nordmændene skuffede måtte se sig besejret.

Rangers FC er til gengæld tilbage i det fineste selskab for første gang siden konkursen for ti år siden.

Dengang blev klubben tvangsnedrykket til den fjerdebedste række i Skotland, men er siden vendt tilbage med fuld musik.

I den forgangne sæson lykkedes det at nå finalen i Europa League, hvor Eintracht Frankfurt vandt i straffesparkskonkurrence.

Nu er Rangers så klar til at tage skridtet op til Champions League efter en sejr på 1-0 ude over PSV Eindhoven onsdag aften. Glasgow-klubbens samlede sejr lyder på 3-2.

