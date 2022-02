Dansk stjerne med til vild rekord

Andreas Christensen fik fuld tid for Chelsea i tirsdagens europæiske kamp, og mandskabet cementerede, at de har en rekordgod defensiv

Chelsea forstår at lukke af.

Det beviste London-mandskabet endnu engang tirsdag aften med en 2-0-sejr over Lille i den første af to 1/8-finaler i Champions League.

Et godt udgangspunkt til returkampen i Frankrig, men også et udfald, der sikrede en hæderlig rekord.

Ifølge statistikvirksomheden Opta er Chelsea det første engelske hold i historien til at vinde fem hjemmekampe på stribe uden at indkassere et mål i verdens fineste klubturnering.

Mod Lille var der igen dansk blod i Chelseas defensiv, da 25-årige Andreas 'AC' Christensen var foretrukket i bagkæden af manager Thomas Tuchel.

Sammen med Thiago Silva og Antonio Rudiger dannede de trio i forsvaret og kunne nyde godt af, at Kai Havertz og Christian Pulisic sørgede for to scoringer i den anden ende.

Artiklen fortsætter under billedet..

Thomas Tuchel anerkendte Christensens præstation efter kampen med et klap på skulderen. Foto: DAVID KLEIN/Ritzau Scanpix

Chelseas clean sheets som hjemmehold i Champions League:

- Chelsea-Lille 2-0 (22. februar 2022): AC fik fuld tid

- Chelsea-Juventus 4-0 (23. november 2021): AC på bænken

- Chelsea-Malmö FF 4-0 (20. oktober 2021): AC fik fuld tid

- Chelsea-Zenit 1-0 (14. september 2021): AC fik fuld tid

- Chelsea-Real Madrid 2-0 (5. maj 2021): AC fik fuld tid

Det var Andreas Christensens fjerde kamp i streg fra start for de forsvarende Champions League-mestre, og indsatsen blev også honoreret med karakterer over middel i de engelske medier.

Sky Sports giver ham 6 ud af 10, mens FB Football er lidt venligere med et 7-tal.

Det sker, mens danskerens fremtid stadig er uvis. Aftalen med Chelsea udløber til sommer, og allerede nu kan han i princippet forhandle med andre klubber, som han transferfrit kan skifte til, når månederne bliver varmere.

Indtil videre har Bayern München og FC Barcelona lignet de kraftigste kandidater til danskerens underskrift.

Chelsea spiller returopgøret mod Lille 16. marts.