Dansk succes - gennemsmadrer storhold totalt

20-årige Jacob Bruun Larsen fik sin hidtil største fodboldkamp i karrieren, da Dortmunds schweiziske træner, Lucien Favre, endnu engang foretrak danskeren på venstre kant i stormødet med spanske Atlético Madrid i Champions League.

Tyskerne triumferede ved at vinde 4-0 og ligner en sikker deltager i forårets knock out-kampe.

Axel Witsel fejrer sin scoring til 1-0 - med danske Jacob Bruun Larsen i hælene. Foto: AP

Vigtig defensiv aktion

Jacob Bruun Larsen er startet inde i de seneste fem kampe for tyskerne, og med to mål i Bundesligaen og et i Champions League mod Monaco i forrige runde har han vist sig så godt frem, at han onsdag aften blev kastet for løverne hjemme på Signal Iduna Park.

Man fornærmer vist ingen ved at påstå, at Jacob Bruun Larsens styrker primært findes i den offensive del af spillet, men kantspilleren gjorde sig mest bemærket med en defensiv aktion efter 14 minutter, da han i sidste øjeblik forhindrede en stor chance til Atlético Madrid.

Selvom kampen uden diskussion var Jacob Bruun Larsens største i karrieren, så er det nok ikke en personlig præstation, han vil se tilbage på, når karrieren er ovre om mange år.

En relativt anonym indsats fik således sin ende, da danskeren blev skiftet ud efter lidt mere end en times spil.

Jacob Bruun Larsen blev skiftet ud efter 62 minutter efter en indsats på det jævne. Foto: Ritzau Scanpix

Delaney skadet

Hans danske holdkammerat Thomas Delaney fik sig en noget mere uheldig hovedrolle i første halvleg, da han måtte lade sig udskifte med en skade.

Delaney blev sendt i græsset med en fodskade, men forsøgte karakteristisk at løbe skaden ud af systemet, indtil han måtte give fortabt og lade sig erstatte af Mahmoud Dahoud på den centrale midtbane ti minutter senere.

Dårligt nyt for Åge Hareide, der sikkert gerne ser Delaney møde op i topform, når det danske landshold samles 12. november forud for de afgørende Nations League-kampe mod Wales og Irland.

Heldig scoring - og sen ydmygelse

Skaden så dog ikke ud til at ryste Dortmund, der efter en udmærket Atlético Madrid-start langsomt åd sig ind i opgøret. Tre minutter efter udskiftningen af Delaney kom forløsningen, da belgiske Axel Witsel sendte et aldeles ufarligt spark af sted fra distancen. Afslutningen tog dog en kraftig afretning, og så Jan Oblak ellers komplet chanceløs i det spanske bur.

Trods solidt spilovertag i resten af kampen lykkedes det ikke spanierne at udligne Witsels føringsmål.

Saul var dog tæt på at levere et godt bud på sæsonens scoring, da han drejede et langskud på sammenføjningen kort efter pausen. I stedet kunne indskiftede Raphael Guerreiro og Jadon Sancho cementere sejren med tre sene scoringer.

Først bragte Jacob Bruun Larsens afløser Guerreiro tyskerne på 2-0 med 17 minutter igen, og i de absolut sidste minutter øgede først Jadon Sancho og siden Guerreiro til 3-0 og 4-0. Det var første gang i seks år, at spanierne lukkede fire mål ind i ordinær tid.

Dortmund topper gruppen med maksimumpoint foran netop Atletico Madrid, Club Brügge og Monaco. Belgierne og monegaskerne spillede 1-1.

