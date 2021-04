Dansk vanvid: Nu er han på 11

Andreas Christensen fortsætter med at brage frem under Thomas Tuchel

Onsdag havde Chelsea en perfekt aften i Champions League.

I første kvartfinale satte de Porto på plads og vandt 'ude' med 2-0, udskiftede fem og sparede starternes kræfter, og havde generelt generelt rigtig godt styr på begivenhederne i Sevilla, hvor kampen var rykket til.

Og danske Andreas Christensen havde også en perfekt aften. Endnu en, fristes man til at sige.

Han har virkelig fundet sit spil under den nye træner, Thomas Tuchel, der har givet ham tillid og gode arbejdsbetingelser.

Den danske forsvarer kvitterede onsdag med sit 11. clean sheet i træk som starter. Det fortæller statistikerne fra Squawka.

Kilde: Sofascore

Hos The Athletic, som er verdens førende fodboldmedie, blev præcis denne kamp fremhævet som et vigtigt pejlemærke for Chelseas videre ambitioner i forsvaret, for skulle man vælge 36-årige Thiago Silva, der har spillet så mange store kampe og var tilbage fra en skadespause?

For få måneder siden havde det ikke været svært, for der var den brasilianske kæmpe gledet lige ind, men Christensen har overbevist Tuchel og blev valgt i stedet for Silva.

Brasilianeren havde da også dummet sig gevaldigt i lørdags, da han fik sit andet gule kort efter en halv time mod West Bromwich, som så kørte Chelsea over med 5-2.

- Christensen har været tæt på fejlfri i brasilianerens fravær, noterede Football.london, der dækker Chelsea tæt, før kampen.

- Thiago Silva har virkelig en kamp foran sig for at komme tilbage til holdet, vurderede The Standard efter Porto-sejren.

Selv udtalte Christensen i kampprogrammet til Porto-opgøret, at han stadig udvikler sig, for hver kamp han spiller og føler, han kan nå et endnu højere niveau.

Det ser vi frem til, når der skal spilles EM om to måneder ...

