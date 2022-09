Danske betjente sendt til Dortmund

Både Vestegnens Politi og Københavns Politi har sendt folk til Dortmund for at assistere det tyske politi

Både det tyske og danske politi har været opmærksomme på risikoen for ballade, når Dortmund og FC København tirsdag aften mødes i Champions League.

På kraftig opfordring fra det lokale politi i Dortmund er Vestegnens Politi til stede før, under og efter Champions League-opgøret mellem Borussia Dortmund og de danske mestre tirsdag aften.

Det bekræfter Vestegnens Politi overfor Ekstra Bladet.

’Tysk politi har anmodet om, at Københavns Vestegns Politi sendte et par af vores spottere til Dortmund, da der gik forlydender om, at kampen mellem Dortmund og FCK kunne tiltrække Brøndby-fans. Vores folk i Dortmund bekræfter, at det er tilfældet’, hedder det i en udtalelse fra Vestegnens Politi.

Også Københavns Politi bekræfter i en mail til Ekstra Bladet, at de efter aftale med det lokale politi har sendt politifolk til den tyske storby.

Tysk politi er massivt til stede i bybilledet i Dortmund. Foto: Lars Poulsen

Mandag aften skete der et overfald i den centrale del af Dortmund, hvor personer med sympati for Brøndby gik til angreb på FCK-fans.

Det var en gruppe på 50-70 Brøndby- og Dortmund-supportere, der gik til angreb på FCK-fans.

Den tætte forbindelse mellem Brøndby og Dortmund er ikke tilfældig. Gennem mange år har de opbygget et tæt fanfællesskab. FCK har også en tysk forbindelse, fordi de har et fanfællesskab med Hamburger SV.

Tirsdag gik der rygter om, at HSV-fans ville komme til Dortmund for at hjælpe FCK-fans, hvis der skulle opstå ballade i forbindelse med opgøret.

Både FC København og Brøndby har taget kraftig afstand til de angreb, som personer med Brøndby sympati foretog mandag aften i Dortmund.

Vestegnens Politi har sendt spottere til Dortmund i forsøget på at se, om der er velkendte Brøndby-ansigter før, under og efter kampen. Foto: Lars Poulsen.

Ekstra Bladet har mødt et vidne til det overfald, der fandt sted i Dortmund mandag forud for Champions League-opgøret mellem Dortmund og FC København

