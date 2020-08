Danske Joachim klar til overraskelsen

Lyon-spilleren Joachim Andersen er optimist før onsdagens semifinale i Champions League mod Bayern München.

Godt nok så han sydtyskernes magtdemonstration, da Barcelona blev besejret med 8-2 i kvartfinalen, men han kan ikke se, hvorfor Thomas Müller, Robert Lewandowski og Bayerns øvrige stjerner skulle være en for stor mundfuld.

- Hvorfor skulle det ikke kunne gå vores vej igen? Nu har vi slået to af verdens bedste hold i Juventus og Manchester City, så hvorfor skulle vi ikke kunne slå Bayern? Det er der ingen grund til, at vi ikke kan, siger Joachim Andersen.

Et kig ned over truppen med danskerens holdkammerater viser stærke offensive spillere som kreatøren Houssem Aouar, den hollandske landsholdsbomber Memphis Depay og kvartfinalehelten Moussa Dembélé.

Holdånden og arbejdsmoralen er dog Lyons største stjerne, mener danskeren.

- I Champions League har vi vist, at vi har en god organisation. Vi har stået godt på banen, og vi har slået nogle farlige kontraangreb. Vi har ikke haft bolden så meget, men vi har egentlig gjort de ting, vi har øvet os på.

- Vi har været gode til at være kompakte, og så har vi scoret på vores chancer, hvilket er rimelig vigtigt i fodbold. Vi har også haft lidt held, men det har man brug for, hvis man vil nå langt i Champions League.

- Vi skal bringe de samme ting i spil igen for at slå Bayern München, for jeg forventer, at kampen vil minde om den mod Manchester City, siger Joachim Andersen.

Den 24-årige forsvarsspiller blev Danmarks dyreste spiller nogensinde, da han sidste år skiftede fra italienske Sampdoria for cirka 224 millioner kroner.

Opholdet i Lyon er ikke en entydig succes. Periodevis har danskeren været bænket, og det har også været tilfældet i Champions League-kampene de seneste uger. Han kom ind mod Juventus, men ikke mod Manchester City.

- Lige nu har vi vundet i Champions League med det hold, træneren har stillet med, og når en træner vinder de vigtige kampe, så er det ikke altid, at han skifter på holdet, siger Joachim Andersen, der håber på spilletid i semifinalen.

- Jeg er egentlig positiv, og jeg vil gerne spille de her kampe. Jeg har også en chance for at spille semifinalen, og jeg har gjort alt for at komme i betragtning, siger han.

Onsdagens semifinale begynder klokken 21 i Lissabon.

