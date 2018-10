Danskere overraskede stort i Champions League

Lasse Schöne tæskede et frispark på tværstangen i overtiden mod Bayern München, men Ajax måtte 'nøjes' med et point

Lasse Schöne og resten af Ajax Amsterdam-mandskabet fik tirsdag aften et flot point med hjem fra Allianz Arena i München. Hollænderne havde endda fortjent fuld gevinst efter en helstøbt indsats mod tyskerne, der blev sat til vægs i tanke og handling.

Særligt Lasse Schöne må ærgre sig over, det ikke blev til tre point mod stormagten, da danskeren i tillægstiden bragede et frispark på overliggeren. Godt hjulpet på vej af en super redning af Manuel Neuer.

SE SCHÖNES DRØN ØVERST i ARTIKLEN

Det unge Ajax-mandskab blev ellers sendt i et sandt stormvejr fra første færd i det sydtyske af et højt, klassisk Bayern-pres.

Allerede efter fire minutter faldt det hollandske korthus sammen, da Arjen Robben fik al for god plads ude foran feltet og sendte en blød bold ind i sine landsmænds felt. Her stod Mats Hummels helt fri mellem 19-årige Matthijs de Light og 20-årige Maximilian Wöber og kunne bringe favoritterne i front med hovedet.

Mats Hummels tiljubles af Bayern-spillerne efter tyskerne planmæssigt kom i front. Foto: AP Photo/Kerstin Joensson

Så kunne det godt ligne en lang aften for Lasse Schöne og co. i München, men allerede efter et kvarter slap Bayern gaspedalen og gav plads til Ajax. Det var en stor fejltagelse, for hollænderne viste hurtigt, de er så teknisk stærkt et mandskab, at de kunne være med, når de fik pladsen.

Godt nok skabte den 20-årige back Noussair Mazraoui selv pladsen efter godt 20 minutter, da han let satte to Bayern-spillere i højre side og fandt Dusan Tadic, der fornemt sendte bolden tilbage i fødderne på Mazraoui, som havde fortsat sit løb i feltet. Herefter var det en smal sag at passere Manuel Neuer.

Så var det Noussair Mazraouis tur til at være midtpunkt i jublen. Foto: AP Photo/Kerstin Joensson

Hjemmeholdet forsøgte efter udligningen at skrue tempoet i vejret igen, men nu havde hollænderne fået færten af, at de kunne være med.

Faktisk var Hakim Ziyech tæt på at give gæsterne en pauseføring, da den fodrappe venstrebensspiller leverede et kraftfuldt langskud fra distancen, som Neuer lige fik vippet over tværstangen.

Ajax fortsatte de gode takter i anden halvleg og spillede sig nemt ud af et forgæves Bayern-pres. Det gav et par giftige kontrastød, som med lidt god vilje kunne være blevet omsat til mål af enten Dusan Tadic eller Nicolas Tagliafico.

Det var dog Donny van de Beek, der var den store Amsterdam-synder, da midtbanespilleren med knap 20 minutter igen fik en afslutningsmulighed fra helt fri position i feltet. Den sendte han dog på det skammeligste ved siden af.

Joshua Kimmich og David Neres i duel i en underholdende kamp i München. Foto: AP Photo/Kerstin Joensson

Fem minutter senere ville indskiftede James Rodriguez ikke stå tilbage for komiske afslutninger. Colombianeren stod om muligt endnu mere fri i den anden ende af banen, men den tidligere VM-topscorer mistimede sin afslutning, så André Onana let kunne redde.

Med fem minutter tilbage blev Kasper Dolberg sendt på banen for Ajax. Danskeren nåede dog ikke rigtig at sætte sit aftryk på kampen, der endte med et uventet, men velfortjent, point til Amsterdam-klubben mod Bayern München.

Rasmus Nissen Kristensen sad på bænken hele kampen for gæsterne.