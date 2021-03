Delaney hylder Haaland: Det imponerer ham mest

Nordmanden er ustoppelig. Med to scoringer tirsdag aften mod Sevilla viste Dortmund-stjernen igen, hvor uhyggelig han er foran mål.

Han slog dermed rekord for at bruge færrest mulige kampe til at score 20 mål i Champions League. Kun 14 kampe skulle han bruge.

Den danske stjerne Thomas Delaney er imponeret over sin skandinaviske holdkammerat.

- Det er et privilegie. Jeg behøver ikke fortælle meget om hans færdigheder, men hans mentalitet er god, siger han i et interview vist af TV3 Sport.

- Han er ung og har ikke prøvet meget endnu. Måske er det derfor, at han altid er så positiv og tror, at han kan erobre verden. Han har ikke haft mange nederlag.

- Det er inspirerende. Han skal stadig guides og have støtte, men de skridt, han tager, siden han kom hertil er enorme.

- Hans mentalitet har imponeret mig mest, ikke hans færdigheder, fordi vi har mange gode fodboldspillere i verden, også unge, men hans mentalitet er noget specielt, siger Delaney.

