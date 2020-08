Dem kan danskerne møde

FC Midtjylland, FC København og AGF er alle med i bowlen, når der skal trækkes lod til de kommende runder i de to europæiske klubturneringer.

De forsvarende mestre fra FC Midtjylland er de første, der skal en tur i bowlen, når der trækkes lod til tredje runde af Champions League.

FC Midtjylland kan se frem til en af følgende modstandere:

Maccabi Tel Aviv, Israel

Røde Stjerne, Serbien

Young Boys, Schweiz

Qarabag, Aserbajdsjan

Dinamo Zagreb, Kroatien

I Europa League er både AGF og FC København klar til anden runde af Europa League-kvalifikationen. For AGF's vedkommende skete det efter en storsejr over finske Honka, mens det for FCK skyldes andenpladsen i den forgangen sæson af Superligaen.

AGF kan se frem til en af følgende modstandere:

Kaysar Kyzylorda, Kazahkstan

Hammarby, Sverige

Nõmme Kalju, Estland eller Mura, Slovenien

FC København kan se frem til en af følgende modstandere:

IFK Göteborg, Sverige

Coleraine, Nordirland

B36 Tórshavn, Færøerne

Lodtrækningen til Europa League finder sted umiddelbart efter lodtrækningen til Champions League, der forventes at vare en times tid.