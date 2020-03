Den spanske regering frygter italienske tilskuere: Lukker stadioner helt

Den spanske regering har efter sigende besluttet sig for, at en række af de kommende europæiske kampe mod italienske modstandere skal spilles for lukkede døre af frygt for corona-smitte.

Ifølge den store spanske sportsavis Marca sker det på befaling af den spanske sundshedsminister.

Den italienske liga er i den grad berørt af corona-virussen og flere kampe i den italienske liga er blevet udskudt på grund af frygt for smitte. I Spanien frygter man også, hvad de italienske fans måtte medbringe af corona-smitte, og det får nu direkte betydning for de to kampe Valencia mod Atalanta i Champions League og Europa League-kampen Getafe mod Inter.

En stor bét for Atalantas fans, der ellers har set frem til at fejre et sandsynligt historisk avancement, da de fører 4-1 fra første kamp i Bergamo.

Ifølge Mundo Deportivo så er det endnu ikke afgjort, om Barcelonas hjemmekamp mod Napoli skal spilles uden tilskuere. Det samme gælder for Europa League-opgøret mellem Sevilla og Roma.

Det er særligt det nordlige Italien, der er hårdt ramt af Corona-virussen, og det er her man finder Milan- og Bergamo-klubben.

Utrolig nok er næsten alle de tilbageværende spanske og italienske mandskaber nu parret med hinanden i de europæiske turneringer, og skulle det ende med, at de to sidstnævnte kampe også bliver lukket for tilskuere, så ender det med fire kampe uden tilskuere mellem spanske og italienske mandskaber.

Se også: Corona-aflysninger på stribe: Her fejler sporten

Se også: Dansk rytter fanget på hotelværelse efter virusmistanke

Se også: FCK om corona-frygt: Vi kan ikke pakke os ind

Se også: Medie: Superliga-klub kan miste licens

Se også: Virusfrygt får Japan til at aflyse rugbykampe