- Den største kamp i hans liv

Både de danske roligans og Chelsea-fans verden over kan ånde lettede op.

Andreas Christensen har meldt sig 100 procent klar til lørdagens Champions League-finale – og dermed også EM-slutrunden til sommer.

Det gjorde forsvarsspilleren tidligere på ugen i et interview med TV3 Sport.

- Jeg er 100 procent klar. Det var jeg egentlig også i weekenden. Men ja, de andre havde spillet godt også, og der var måske ikke så stor grund til at risikere noget, siger Andreas Christensen, der blev skadet 8. maj mod netop Manchester City i Premier League.

Andreas Christensen blev skadet mod aftenens finale-modtander, Manchester City. Foto: Martin Rickett/Ritzau Scanpix

Det er som nævnt gode nyheder for både Danmark og Chelsea, og ikke mindst Andreas Christensen selv, siger fodboldekspert på Discovery Morten Bruun til Ekstra Bladet.

- Hvis han mener, han er på 100 procent, så kommer han med sikkerhed til at spille fra start. Det er ikke fordi, hans kollegaer har besværliggjort situationen for ham, mens han har siddet udenfor, siger Morten Bruun og hentyder til, at Chelsea har haft et regulært formdyk uden ’AC’, hvor London-klubben tabte tre af de sidste fire kampe inklusive FA-Cup-finalen mod Leicester.

- AC har været vigtig for Chelsea under Thomas Tuchel. Han har været en stor del af den kæmpe opblomstring Chelsea har haft under den tyske træner. Derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at han spiller, hvis han er klar, og at han kan gøre en forskel, siger Morten Bruun og uddyber.

- AC er en del af Tuchels foretrukne treback-kæde med Thiago Silva og Antonio Rüdiger. Kurt Zouma er bagefter i køen, og Cesar Azpilicueta er bedst på wingbacken.

Andreas Christensen har været en af Thomas Tuchels foretrukne. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

I interviewet med TV3 Sport udtaler Andreas Christensen, at han siden semifinalesejren over Real Madrid har kunnet mærke, at der har været en speciel kamp i horisonten.

Ifølge Morten Bruun, så er det bare med at nyde oplevelsen.

- Det bliver hans livs kamp. Det er egentlig ret simpelt. Det er med at nyde det, og han er den type, der kan nyde det.

Andreas Christensen er heldigvis på 100 procent igen, hvilket er godt nyt for hele Danmark. Foto: Jens Dresling

Han kan vel også gå en ret stor sommer i møde for Danmark?

- Haha, ja det er selvfølgelig rigtig nok. Jeg vil nu alligevel vurdere, at han har større sandsynlighed for at spille Champions League-finalen end EM-finalen for Danmark. Jeg håber da, jeg tager fejl og må æde mine ord igen, siger Morten Bruun, der skal kommentere sommerens EM-slutrunde for DR.

