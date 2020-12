- Deres B-hold kan vinde Champions League

Marseille skal have et bedre resultat ude mod Manchester City end Olympiakos får hjemme mod Porto i aftenens Champions League-kampe, hvis de vil videre til Europa League via en tredjeplads i gruppen.

Marseilles franske manager Andre Villas-Boas er dog i tvivl, om det kan lade sig gøre.

- Kvalifikationen er jo ikke i vores hænder. Forhåbentlig vil Porto gøre os en tjeneste, men vi ved, at det bliver hårdt mod Manchester City. De har så mange muligheder, og det er gode muligheder, siger Villas-Boas ifølge goal.com.

- Vi skal spille vores bedste for at få et resultat, for jeg mener, at Citys B-hold er stærkt nok til at vinde Champions League, lyder den markante melding fra Villas-Boas.

Hvis Citys B-hold er stærkt nok til at vinde Champions League, så er det måske bare at stille med disse 11. A-holdet har nemlig aldrig vundet Champions League...

