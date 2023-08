Deres værste mareridt blev til virkelighed

Onsdag sætter en stribe bekymrede mænd i jakkesæt sig sammen i Athen.

Det er magtfulde fodboldbosser, der skal forsøge at finde ud af, hvordan pokker de håndterer de problemer, den græske hovedstad står i efter de voldsomme sammenstød i sidste uge mellem fans fra de to klubber AEK og Dinamo Zagreb.

En græsk fan døde af de knivstik, han blev ramt af, og yderligere ti personer blev såret.

Alting gik i stå i græsk fodbold, og kampen blev udsat.

Aleksander Ceferin er den mest prominente af fodboldbosserne. Han er præsident for det europæiske fodboldforbund, UEFA, og han får selskab af cheferne fra AEK, Olympiakos, Panathinaikos og PAOK – de fire største og mest indflydelsesrige klubber i Grækenland.

Men Kyriakos Mitsotakis er der også, Grækenlands premiereminister. Og det samme er Panagiotis Baltakos. Chefen for det græske fodboldforbund.

UEFA har officielt krævet en rapport om urolighederne i Athens gader, inden man går videre og ser på, hvilke konsekvenser det skal have.

Det ligner planlagte overfald

I første omgang døde en 22-årig mand, og kampen blev udsat. Den spilles 19. august - og kommer til at fungere som returkamp til det første opgør, der nu spilles tirsdag aften.

I omegnen af 100 personer blev anholdt, nogle blev sigtet for drab, andre for at være medlem af en bande, og andre igen for andre ting og sager.

Siden fredag har alle været i retten, og i forbindelse med de kroatiske fans' ankomst til retsbygningen fredag, samledes i omegnen af 200 AEK-fans foran og smed forskellige ting efter dem, politiet og sågar medierne.

Og overvågningsbilleder fra Athens gader hin skæbnesvangre aften viser nu, at der som frygtet var tale om velforberedte overfald - og ikke spontane sammenstød, som myndighederne i første omgang troede.

I forvejen var kroaterne forment adgang til kampen, da AEK's bysbørn og lokalrivaler fra Panathinaikos samtidig skulle møde Olympique Marseille. Franskmændenes fans har en kedelig historie med vold og ballade, og UEFA gruede for kombinationen af kroater, grækere og franskmænd indenfor samme bymure.

Uofficielle meldinger fra UEFA går på, at fodboldforbundets øverste nu overvejer, om Conference League-finalen næste forår skal flyttes. Den er sat til at blive afviklet i Athen.