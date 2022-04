Derfor gik Guardiola bersærk

Manchester City fik et godt udgangspunkt med 1-0 over Atlético Madrid i den første af to Champions League-kvartfinaler tirsdag aften.

Men returopgøret kunne være endt uden et par af englændernes profiler; Jack Grealish og manager Josep Guardiola.

For med knap ti minutter igen blev førstnævnte skubbet omkuld lige foran sin chef ude ved sidelinjen, inden argentinske Ángel Correa sekundet senere tonsede til bolden, så den ramte englænderen på krop og vist nok også snittede hovedet.

Grealish ømmede sig naturligvis, selvom det nu også så lige overdrevet nok ud. Og Guardiola, der havde været nærmeste tilskuer, fløj i ansigtet på Correa og ifølge engelske medier råbte 'you're mad' - du er skør.

Snart stod alle og boksede lidt til hinanden, inden Grealish selv kom på benene og slog ud efter Correa.

Grealish og Correa var lige i det moment ikke bedste venner. Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

Guardiola skruer bissen på. Først er han sur på Correa, og så får han Grealish væk. Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

Det hele endte gudskelov fredeligt med et gult kort til Correa. Men Guardiola erkendte efter kampen, at det meget vel kan blive til lignende scener i returkampen næste uge i Madrid.

- Vi skal kontrollere vores følelser og gøre, hvad vi kommer for. Der vil også være en dommer der. Atletico er eksperter i knockout-fasen, som de har prøvet mange gange, og det bliver en god test for os, sagde han.

På et punkt må returopgøret dog være anderledes: Atleticos spilletid.

Den var meget defensiv i Manchester, og det frustrerede kampens enlige målscorer, Kevin De Bruyne.

- Det er meget hårdt. De spillede med fem i forsvaret og fem på midtbanen. Jeg anbefaler alle, der har noget at sige om os, at de prøver at spille mod det til træning.

- Vi skal holde fokus i returopgøret og ikke lade os lokke af dem. Det er den måde, de spiller på. 1-0 er 1-0. Jeg forventer det samme i Madrid. Men er kampen tæt, må de skulle angribe os lidt mere, sagde belgieren.

'Kampens statistik taler for sig selv'

Nu er det svært at klandre et udebanehold på Etihad Stadium, at de ikke blæser frem over banen med hovedet under armen. Sådan som City spiller, ender det med en voldsom lussing. Især hvis De Bruyne er på banen også.

Men Atletico producerede ikke en eneste afslutning på mål (City havde 15), selvom man havde stjernerne João Felix og Antoine Griezmann med fra start på toppen.

Cheftræner Diego Simeone har om nogen erfaringen på sin side. Og argentineren er ikke kendt som en mand, der ændrer formation eller viger fra et solidt, defensivt udgangspunkt, bare fordi medier, fans og andre kloge hoveder synes det.

- Vi mødte en ekstraordinær modstander. Kampens statistik taler for sig selv. De er meget dynamiske. Vi vil videre i turneringen med de værktøjer, vi har til rådighed. Vi forsvarede virkelig godt, en enorm, kollektiv indsats. Vi kunne dog have forvaltet vores kontraangreb lidt bedre, indrømmede han.

- Aj, altså! Nu skyder de på mål igen! Gør noget! Foto: Craig Brough/Reuters/Ritzau Scanpix

Og måske stiller Atletico sig sådan cirka lige så defensivt fra start, når returkampen blæses i gang næste uge, hvis man skal tro målmand Jan Oblak.

- Man behøver ikke spille vanvittigt. Det er en lang kamp. Man skal være iskold og tage de chancer, der opstår undervejs. Og der vil opstå chancer, sagde den slovenske målmand og må have glemt, at det ikke var tilfældet denne tirsdag aften.

Simeone tilføjede, at Atletico nok vil gå efter at have bolden lidt mere end de 33 procent, det blev til på Etihad.

- Vi må se, om vi kan skabe lidt mere og genere modstanderne. Men det sker kun, hvis vi forholder os roligt og fokuserer på holdindsatsen.

Der er returkamp på Wanda Metropolitano i Madrid på onsdag.

