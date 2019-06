Derfor vinder Liverpool

Liverpool er lørdag i historiens niende mesterholds-/Champions League-finale.

’Kun’ fem er vundet, men den sjette triumf og pokalen med de store ører kommer hjem til Liverpool igen efter finalen mod Tottenham.

Det er jeg overbevist om, fordi Liverpool spillemæssigt har løftet sæsonens præstationer op på et hidtil uset niveau. Topniveauet har til tider været imponerende.

Ja, jeg er Liverpool-tosse. Har været fan af dem siden 1974 og oplevet mange op- og nedture i de 45 år, jeg har holdt med The Reds.

Men jeg er ingen jubelidiot, og vil betegne mig som en kritisk fan, der sagtens kan se mange fejl. Specielt i alle kriseårene. Men jeg kan også blive begejstret, når jeg ser, hvordan holdet har leveret i hele denne sæson.

Og lige nu lugter det igen af storhed. Af tro, håb og forventninger ved Merseyside-floden. Den sovende kæmpe Liverpool er vågnet.

Min optimisme bygger jeg på den fremgang Liverpool har vist, siden Jürgen Klopp kom til i efteråret 2015. Finalen mod Tottenham er den fjerde finale med Klopp i spidsen på under fire år. Alle de tre foregående er dog tabt.

Men der er specielt tre ting, jeg bygger min optimisme på, når jeg er af den overbevisning Liverpool vinder pokalen med de store ører for sjette gang. Det er:

Mohamed Salah har sammen med Sadio Mané og Roberto Firmino været stærkt spillende i sæsonen. Her ses Salah i en nærkamp med Liverpools store forsvarsgeneral, Virgil van Dijk. Foto: Anthony Devlin Ritzau Scanpix.

1. Europas farligste trio

Mohamed Salah (26), Sadio Mané (26) og Roberto Firmino (16) har tilsammen scoret imponerende 68 mål i sæsonen. Det er Europas farligste angrebstrio. De har fart, teknik, individuel klasse og en fælles spilforståelse, der i perioder har gjort trioen ustoppelig. Roberto Firmino er ikke den mest elegante 9’er på kloden, men han er en af de vigtigste spillere i Klopps system, fordi han er en ekstrem dygtig presspiller. Han arbejder altid for kollektivet og er sin skade kvit. Han er finaleklar.

Virgil van Dijk (t.h) i snak med Joel Matip og Joe Gomez. Van Dijk blev Årets Spiller i Premier League. Internationalt har han også været stærkt spillende for Liverpool. Foto: Anthony Devlin Ritzau Scanpix

2. Den store leder og stopklodsen

Virgil van Dijk spillede også finalen for ét år siden, men nu er han trådt endnu mere i karakter som den store defensive organisator og leder. Læg dertil, at Liverpool nu har fået en verdensklasse keeper i Alisson Becker. Han er den målmand med flest (21) clean sheets i Premier League i sæsonen og har leveret på et højt, stabilt niveau. Det bliver ikke ham, der svigter i årets finale.

Både Jordan Henderson og Andy Robertson var med i Champions League finalen sidste år, hvor Liverpool tabte 1-3 til Real Madrid. Erfaringen har stor betydning, når man skal spille den slags store kampe. Foto: Anthony Devlin Ritzau Scanpix

3. Erfaringen

Mange af Liverpool-spillerne prøvede det sidste år. De tabte, men de har erfaringen med at spille så stor en finale. Det skal man på ingen måde undervurdere. Det kan sagtens få afgørende betydning. Tottenham har altså ikke været i en international finale siden 1984.

Når jeg har nævnt de tre fordele, så erkender jeg, at Jürgen Klopp foreløbig har tabt seks af syv finaler som toptræner. Hvis ikke han skal betegnes som den evige to’er, skal Liverpool vinde finalen mod Spurs.

Det er også afgørende for ham at vinde en betydningsfuld titel med Liverpool, fordi klubben har investeret store summer i projektet de senere år. Klopp har ramt plet med sine investeringer: Alisson Becker, Virgil van Dijk, Fabinho, Mohamed Salah, Sadio Mané, Georginio Wijnaldum for bare at nævne de vigtigste.

Og får Liverpool den sjette triumf i den mest prestigefyldte turnering, Champions League, kommer de igen til at skråle Gerry and The Pacemakers legendariske hit: You’ll Never Walk Alone.

Ellers begynder alle andre bare at omskrive de fire berømte bogstaver til: You Never Win Anything!

Derfor vinder Tottenham

