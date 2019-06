Derfor vinder Tottenham

Tottenham-tilhængerne må gå ind til aftenens Champions League-finale med en masse blå mærker på armene.

For nøj, hvor må de, der elsker Spurs, have knebet sig i armen mange gange på vejen til den mirakuløse og eventyrlige finale på Wanda Metropolitano.

Efter fire sæsoner, hvor London-klubben har vist konstant fremgang under Maurico Pochettino, har der nemlig været mere mod- end medgang i denne sæson.

Indflytningen på det nye stadion trak ud, og der blev ikke hentet en eneste spiller ind til en trup, der var slidt til sokkeholderne efter VM i Rusland.

Det lignede da også en CL-sæson til glemmebogen, da Christian Eriksen og co. blot havde sikret sig et enkelt point, da der manglede 13 minutter af kamp fire mod PSV Eindhoven.

Men så slog Harry Kane hul på bylden med to vitale mål, og siden har holdet igen og igen hevet sig selv op ved hårrødderne.

Eriksen sørgede for sent sejrsmål mod Inter, Lucas Moura sørgede for den sene udligning i Barcelona, som sendte holdet videre fra gruppen, og siden har miraklerne stået i kø.

I en sæson, hvor det ellers er blevet til voldsomme 19 nederlag i alle turneringer.

Først, da Hugo Lloris reddede Sergio Agúeros straffe i den første kvartfinale, inden en korrekt VAR-dom reddede Tottenham fra exit i returen, da den argentinske angriber blev fanget i en offside, der aldrig var blevet dømt uden videodommer.

Siden fik brasilianske Lucas udbytte af sine mange bønner til sin skaber, da han med et historisk og nærmest ufatteligt hattrick sendte Tottenham i den første CL-finale i klubbens historie.

Her vil Liverpool være store favoritter, men her er tre grunde til, at vi Tottenham-fans alligevel tør håbe på den ultimative triumf.

SAMMENHOLD, DU: Mauricio Pochettino har skabt et stærkt kollektiv i Tottenham. Foto: Ritzau Scanpix.

1. Kollektivet

Pochettino satte alt på et bræt, da argentineren besluttede sig for at gå ind til den nye sæson uden indkøb. Det har kostet, når stjerner som Kane og Alli har været skadede, mens Heung-Min Son spillede landskampe. Men træneren stoler på sin trup, der bare er rykket tættere sammen i modgangen, og fremstår som en fasttømret enhed, hvor alle er parate til at løbe en ekstra meter eller tre for sidemanden.

Hugo Lloris har både prøvet at tabe en EM-finale og vinde VM i fodbold. Foto: Ritzau Scanpix

2. Erfaringen

Ja, Liverpool har en fordel i, at den nuværende trup også stod i finalen sidste år, ligesom ’De Røde’ som klub bare har en helt anden tradition for trofæer. Men Tottenham har også samlet masser rutine. Lloris er verdensmester, ligesom klubben havde otte andre spillere i VM-semifnalerne, og Moussa Sissoko har spillet EM-finale. Og årets turnering har vist, at man har lært af den lektion, Juventus diskede op med sidste år.

Hary Kanes betydning i Tottenham kan ikke overvurderes. Foto: Ritzau Scanpix

3. Harry Kane

Med navne som Son, Alli, Eriksen og Lucas råder Tottenham over en buket individualister, der kan afgøre kampe, når det gælder. Men et navn overstråler dem alle. Og selvom stjerneangriberen mangler kamptræning, så gør det bare en kæmpe forskel, at målmaskinen er tilbage som midtpunkt og talisman, når det går løs i Madrid.

Tottenham har allerede tabt to gange til Liverpool i denne sæson. Men i begge opgør kunne Tottenham have hentet point med den rette kynisme.

Den har Spurs fundet i Europa, og hvis de også har den med i Madrid, kan eventyret også få den lykkelige slutning, alverdens Tottenham-tosser drømmer om.

Derfor vinder Liverpool

Klopp bekræfter: Profil er klar

Eriksen erkender: - Det er mærkeligt