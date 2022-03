Desværre, Robert! Ingen rekord til dig

12. minut: 1-0. Robert Lewandowski på straffespark. (Begået mod Lewandowski)

21. minut: 2-0. Robert Lewandowski på straffespark. (Begået mod Lewandowski)

23. minut: 3-0. Robert Lewandowski.

For femte gang i sin glorværdige karriere scorede den polske målmaskine hattrick i Champions League, da Bayern München tirsdag aften gennembankede Red Bull Salzburg 7-1 i 1/8-finalens anden kamp.

Dermed blev det samtidig det hurtigst scorede hattrick i turneringen, siden samme hr. Lewandowski scorede fire gange mod Crvena Zvezda i gruppespillet i november 2019. Her scorede han fire gange på 15 minutter, hvor der i øvrigt kun var otte minutter mellem det andet og det fjerde mål.

Selvom han er gået hen og blevet en mastodont i turneringens historie (85 mål - kun overgået af Cristiano Ronaldo og Lionel Messi), må han leve med, at han altså endnu ikke kan prale af det hurtigste hattrick i historien.

Fem minutter op til

Stærkest i hukommelsen står nok fortsat brasilianske Luiz Adrianos mål-bonanza for Shakhtar Donetsk mod stakkels FC BATE i efteråret 2014. Her scorede skurken fra Parken først fem mål i 7-0-sejren ude over belaruserne, inden han i det omvendte opgør to uger senere scorede hattrick i 5-0-sejren. Altså otte ud af 12 Shakhtar-mål i nedsablingerne.

I det første opgør scorede Adriano de fem mål over 54 minutter, men der gik blot otte minutter fra hans andet til det fjerde mål (36.-44. minut).

Det er dog heller ikke rekord.

Ekstra Bladet har samlet de hurtigst scorede hattricks i turneringen, fra den blev skabt i midten af 1950'erne som Mesterholdenes Europa Cup, til den skiftede navn og format til Champions League i 1992.