Det betyder det for dansk mester

Direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen er overvejende positiv over for det nye Champions League-format, der blev præsenteret tirsdag. Samtidig understreger han, at det kun marginalt øger chancen for dansk deltagelse i verdens største klubturnering

Fra 2024/2025-sæsonen vinker vi farvel til det Champions League-system, vi kender.

I stedet for gruppespil vil der være én liga med 36 klubber, altså fire mere end hidtil i turneringen.

De fire ekstra pladser i Europas mest prestigefyldte klubturnering giver håb om en øget chance for dansk deltagelse.

Men det er et relativt spinkelt håb, mener Claus Thomsen, som er direktør i Divisionsforeningen og har været Danmarks repræsentant i dialogen med UEFA om det nye format:

- Set med danske briller er der kun en marginalt øget chance for, at vi kan få et hold med i Champions League, siger Claus Thomsen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Claus Thomsen var den danske repræsentant for The European Leagues, der var i dialog med UEFA om det nye Champions League-format. Foto: Ozan Kose/Ritzau Scanpix

- Der kommer et ekstra hold med fra det, der hedder champions path, altså kvalifikationen for de europæiske mesterhold. Her vil der i stedet for fire klubber være fem, der kvalificerer sig, og det øger selvfølgelig chancen for de danske mestre en smule.

En af de ekstra pladser vil gå til nummer tre i den femtebedste europæiske liga, der lige nu er franske Ligue 1.

Undgår superliga

De to sidste går til de to bedst præsterende nationer i de europæiske klubturneringer.

Dermed er det kun den ene ekstra plads gennem champions path, der realistisk set er en mulighed for et dansk hold.

- Jeg havde da hellere set, at flere af de ekstra pladser ville gå til mesterhold fra andre lande. Dels ville det øge chancen for dansk deltagelse, dels synes jeg, at flere mesterhold kun ville være passende i en mesterholdsturnering, siger Claus Thomsen.

Direktøren i Divisionsforeningen understreger, at især én ting ved det nye format er glædelig:

- Det allervigtigste har været, at vi undgår en europæisk superliga som den, der blev foreslået tilbage i april sidste år, siger han.

- Det er uhyre vigtigt, fordi vi med det nye format fastholder det vigtigste princip i europæisk fodbold, nemlig at det er de sportslige præstationer, der tæller, og ikke klubbernes økonomi, som det ville have været i European Super League.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Slut med FIFA-spil efter 30 år

Kæmpe Champions League-ændring en realitet

Dansker skal til Ukraine: Aner ingenting