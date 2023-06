Pep Guardiola, Manchester Citys cheftræner, erkender fredag, at Champions League-trofæet er en drøm for Manchester City.

- For at nå sine mål, er man altid nødt til at have den rette afvejning af besættelse og begær, siger han, inden finalen mod Inter fra Milano i Italien spilles lørdag aften.

- Det er et positivt ladet ord for viljen til at vinde den. Det er klart, at det er en drøm for os.

Der kan næppe være tvivl om at Manchester City med finalen står med muligheden for at skrive historie.

Efter en evighed i skyggen af mastodonten Manchester United kan byens blåklædte fuldføre sin første treble.

Treble er den engelske betegnelse for, når en klub vinder tre turneringer på en enkelt sæson - i England typisk Premier League, FA Cup og Champions League.

Netop Manchester United blev den første - og hidtil eneste - engelske klub til at fuldføre bedriften, da klubben fuldendte et vildt comeback mod Bayern München i finalen i 1999.

Manchester City-fans har fredag taget forskud på fornøjelserne i den tyrkiske millionby Istanbul, hvor deres hold lørdag skal spille Champions League-finale mod Inter. Foto: Umit Bektas/Reuters

Meget vand er dog løbet under broen siden, og i dag står med Manchester City med et stjernespækket førstehold, en noget nær bundløs skattekiste bag tæppet og en cheftræner med alvorligt Champions League-tække.

Og mens de blåklædte har støvsuget England for hjemlige trofæer med fem Premier League-triumfer i de seneste seks år, har klubben kun stået i én Champions League-finale før. Det var i 2021, hvor klubben måtte se sig slået af Chelsea.

Adspurgt om Champions League er en 'drøm' eller en 'besættelse' svarer holdets belgiske midtbanestjerne Kevin De Bruyne, at det 'måske er begge dele, alt afhængigt af hvem man spørger'.

- Hvis man kan vinde Champions League, har man opnået en af de største ting, man kan.

- At være med hvert eneste år er helt fantastisk, og jeg var været i stand til at spille op mod de bedste, men vi har en chance for sætte punktum for det, hvis vi er gode nok.

- Vi har været konsekvente, vi har været gode nok, men vi er nødt til at finde en måde, vi kan vinde vores første (Champions League, red.) på. Det ville være gigantisk for klubben og fansene, noget helt fantastisk, siger Kevin De Bruyne.

Champions League-finalen fløjtes i gang lørdag aften klokken 21.00 dansk tid. Den bliver spillet i Istanbul i Tyrkiet.