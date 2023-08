- Det er fuldstændig vanvittigt

Han har været med i mange år, men FCK-stjernen Rasmus Falk er alligevel dybt imponeret over det niveau, FCK-holdet er på

Fodbold-ekspert Mikkel Bischoff er enig med Rasmus Falk i, at den nuværende FCK-trup er den bedste, der har været i nyere tid og lægger specielt fokus på det offensive artilleri, klubben råder over

Jordan Larsson, Elias Achouri, Mohamed Elyounoussi, Orri Oskarsson, Viktor Claesson, Roony Bardghji, Diogo Goncalves og Andreas Cornelius.

Ja, det er ikke just ukendte navne, som FC København-træner Jacob Neestrup kan eksperimentere med i offensiven for tiden.

Løverne fra Østerbro er da også gået ubesejret gennem sæsonens første syv kampe, hvor det er blevet til seks sejre og en enkelt uafgjort i alle turneringer.

Og det er nok, de gode takter på banen og den enorme bredde i truppen, der mandag fik Rasmus Falk til at sige, at den nuværende FCK-trup er den, bedste han nogensinde har været en del af.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- De kan dræbe modstanderen

Fodbold-ekspert på Discovery Mikkel Bischoff er blankt enig med FCK-stjernen omkring den nuværende trup og fremhæver specielt den offensive bredde på holdet helt ligesom Rasmus Falk.

- Den offensive bredde er jo fuldstændig vanvittig.

Annonce:

- De kan rotere fra kamp til kamp uden at blive svagere, og man kan se det hver kamp, at de skifter tre-fire spillere ind, der nærmest er for gode til Superligaen og får dræbt modstanderen.

- Så på bredden og kvaliteten synes jeg faktisk, det er den bedste trup, som der har været i Falks tid, siger Bischoff til Ekstra Bladet.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Dobbelt effektivitet

På trods af FC Københavns voldsomme offensiv, lykkedes det ikke Neestrup tropper at score i kampen mod Sparta Prag i det første opgør, og det er noget af det, der skal rettes op på til det omvendte opgør.

- I de her kæmpe kampe handler det om effektivitet og om at være der på dagen, fordi der er helt små ting, der kan afgøre det.

- Så effektivitet i den ene ende og effektivitet i den anden ende, hvor de skal undgå de her fejl, som de lavede i første kamp, forklarer Bischoff, der også fremhæver netop Rasmus Falk, som en af de spillere, der for alvor skal steppe op i tirsdagens kamp.

Du har mulighed for at se FC Københavns brag i Champions League-kvalifikationen mod Sparta Prag eksklusivt med Ekstra Bladet+.

Du kan købe adgang til kampen lige her.