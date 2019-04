Manchester City er færdig i denne sæsons udgave af Champions League efter et drama uden lige, da holdet onsdag mødte Tottenham i den anden af to kvartfinaler.

Her vandt de forsvarende engelske mestre ganske vist 4-3 på hjemmebane, men en Tottenham-sejr på 1-0 i den første kamp sendte City ud på reglen om udebanemål.

Efter kampen var City-manager Josep Guardiola ikke overraskende nedslået, men spanieren havde også overskud til at lykønske sejrherren.

- Det er hårdt. Det er forfærdeligt, men vi må acceptere det. Det var en god kamp for alle.

- I anden halvleg gjorde vi, hvad vi kunne. Vi scorede de mål, vi behøvede, men tillykke til Tottenham og alt det bedste til dem i semifinalen, siger Guardiola på klubbens twitterprofil.

Foto: Ritzau Scanpix

Han er trods nederlaget stadig stolt af både sit mandskab og holdets fans.

- Jeg har aldrig set stadion som i dag. Vi er kede af det på deres (fansenes, red.) vegne, men fodbold er uforudsigeligt, og vi gik desværre ikke videre.

Manchester City var både foran 1-0, 3-2 og 4-2 mod Tottenham i onsdagens kamp, men endte altså med at ryge ud af den prestigefyldte turnering.

Undervejs i kampen blev flere mål efterfølgende set igennem af dommeren Cüneyt Çakir.

Ved Tottenhams mål til 3-4, der endte med at sende holdet videre, lignede det i første omgang, at Fernando Llorente scorede med armen. Men efter at have set video, godkendte Cakir målet.

I overtiden fik Cakir igen hjælp fra videorummet, da han annullerede Raheem Sterlings mål til 5-3, der ville have sendt Manchester City videre til semifinalen.

Champions League-exittet får ikke Pep Guardiola til at ændre sit syn på VAR.

- Jeg støtter VAR. Det er bare at se, at der er hånd på ved Llorentes mål. Fra en vinkel ligner det, at der er hånd på, og fra dommerens vinkel ligner det ikke, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har det fint med fair fodbold. Hvis der er offside, så er der offside.

Blandt Manchester Citys spillere var der stor skuffelse at spore.

- Ingen ord for det, skriver midtbaneslideren Ilkay Gündogan på Twitter.

- Vi gav alt og kæmpede helt til slut, skriver forsvarsspilleren Aymeric Laporte på Twitter.

Manchester City og Tottenham mødes igen lørdag i Premier League.

