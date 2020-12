FCM’s Champions League-eventyr blev lidt af en fuser, men i det mindste sluttede det med et brag.

Godt nok blev det ’kun’ til 1-1 mod stormagten Liverpool. Men efter endnu en horribel start, hvor midtjyderne skrev sig ind i historien, da de for anden gang lukkede et mål ind i første minut, rejste Ulvene sig, og bed englænderne alvorligt i haserne efter pausen.

- Jeg tror godt, at vi alle sammen vidste, at i dag skulle vi møde et af verdens bedste hold. Men kæmpe ros til den måde, spillerne slipper bremsen i anden halvleg, og fuldstændig dominerer Liverpool.

- Det er sgu høj klasse i forhold til den start, vi giver os selv, lyder det anerkendende fra cheftræner Brian Priske, der ellers var ved at få akut mavesår, da han igen kunne se sit hold give sig selv den værst tænkelige start.

- Man bliver lidt mere påpasselig, når man giver sig selv sådan en start. Der kommer noget mere frygt og stress ind i hovedet på drengene.

- Så begynder man at trække i håndbremsen i stedet for at give fuld gas i nogle situationer. Vi er bedst, når vi tør tænke fremad og bruge vores power og fysik de rigtige steder, han.

Anfører Erik Sviatchenko ærgrer sig også over den elendige start, men vælger at fokusere på, at det lykkedes at rejse sig og siden spille mindst lige op med Liverpool efter pausen.

- De havde problemer. Selv om de er verdensstjerner, følte de sig stressede af, at vi kom flyvende.

- De virkede en lille smule frustrerede, og vi havde en følelse af, at der var mere end det ene mål, vi scorede på straffespark.

- Havde vi lige den der snert af koldblodighed, hvor man lige lægger den perfekt til side eller afslutter lidt hurtigere, så havde vi også scoret flere mål

- Vi har egentlig en fornemmelse af, at der var noget i den kamp. Det synes jeg egentlig også, vi viste i anden halvleg, hvor vi egentlig havde fortjent at vinde, lyder det fra den midtjyske kaptajn, som nu kan fokusere på de hjemlige opgaver.

