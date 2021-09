Det har hun drømt om i årevis

Kønt var spillet ikke, men HB Køge klarede alligevel skærene og vandt over Sparta Prag onsdag aften.

En samlet sejr på 3-0 sikrede det danske mesterhold en billet til gruppespillet i Champions League. Det er første gang nogensinde, at der skal spilles gruppespil i kvindernes udgave.

HB Køge vandt onsdagens returkamp med 2-0 på hjemmebanen foran 990 tilskuere.

Cecilie Fløe, der scorede til 1-0, har svært ved at fatte, at missionen lykkedes.

- Det er helt surrealistisk. Jeg har gået og drømt om det her i så mange år. Det at skulle spille Champions League og internationale kampe.

- Det er helt vildt jo. Lige nu er det ikke rigtig gået op for mig, men mon ikke, at det kommer til mig i morgen, siger Cecilie Fløe til klubbens hjemmeside.

HB Køge forsvarede sig i lange perioder flot mod tjekkerne, som pressede på i hele kampen for en scoring uden held.

- Det var en svær kamp, hvor vi i flere perioder var spillet i bund. Planen var fra start af, at vi skulle op og presse dem. Dog synes jeg ikke, at de for alvor blev farlige, og vi var bare rigtig gode til at forsvare os.

- Derudover har vi bare mange spillere, der kan afgøre de her kampe, og det så vi også i dag. Så en svær kamp, men alt i alt er det fortjent, at vi står her og er gået videre til Champions League-gruppespillet, mener hun.

Målscoreren roser også kulissen og de mange tilskuere, der var med til at skubbe spillerne til sejr.

- Opbakningen var fantastisk. Man kunne høre publikum hele vejen igennem. Det gav en utrolig energi inde på banen, og det var den bedste kulisse, jeg har prøvet at spille i.

- Det gav os spillere på banen en utrolig gejst og vilje til at give den alt, hvad vi havde, forklarer angriberen.

Der er lodtrækning til gruppespillet på mandag.