Det har vi ikke set før

Den amerikanske tv-kanal CBS brugte onsdag aften et hold kun bestående af kvinder til at dække Champions League-aftenen

Thierry Henry, Jamie Carragher, Micah Richards og Kate Abdo er normalt holdet, der plejer at sidde i CBS-stolene under de store Champions League-kampe, men onsdag aften var det tid til forandring.

Onsdag havde Kate Abdo selskab af Kaylyn Kyle, der er tidligere canadisk fodboldspiller og nu vært på beIN sport, sportsdirektør Eni Aluko og Lianne Sanderson, der har spillet 50 landskampe for England, som gæster i studiet. Christina Unkel var med som dommer-ekspert i studiet og havde således det job, som Peter Waldon plejer at bestride.

Udover det havde Robyn Cowen (kommentator), Karen Carney (fodboldspiller), Pien Meulensteen (journalist og rapporter) og Lucy Ward (kommentator) også indtaget udsendelsen.

Da Kate Abdo introducerede holdet, havde hun en lille tale forberedt.

- Det her er en speciel Champions League-dag for CBS Sports og for Paramount Plus. Fodbold er en alsidig sport, men det er en sport, hvor kvinder længe har kæmpet for at bevise, at vores stemmer hører til.

Kate Abdo har været vært mange steder bl.a. ved FIFA Ballon d'Or, hvor hun her ses med Cristiano Ronaldo til den store begivenhed. Foto: Ennio Leanza/Ritzau Scanpix.

- Og det, at et show som I dag vælger at fejre vores stemmer i forbindelse med en knockout-kamp i Champions League, viser, at vi fortjener denne platform til at repræsentere kvinder over alt i verden.

Der er mange blandede reaktioner omkring et hold kun med kvinder, der skal dække en Champions League-kamp. Nogen skriver på Twitter:

’Normalt muter jeg kampen men i dag ser jeg det slet ikke!’

Imens andre har skrevet:

’Jeg elsker virkelig det her. Kvinder fortjener deres plads på enhver platform.’

Holdet fik to kampe at se: 2-1-sejren fra Chelsea over Lille og kampen mellem Juventus og Villarreal, hvor Villarreal overraskende endte med sejr på 3-0 på udebane.

Den næste Champions League-runde bliver klarlagt fredag, når lodtrækningen har fundet sted. Ekstra Bladet dækker det fra kl. 12 fredag.