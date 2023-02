Det måtte han ikke: - Strengt forbudt

Det er 'skandaløst', at Bayern Münchens Manuel Neuer er blevet skadet under en skiferie, lyder det fra Preben Elkjær

Der er løbet meget vand i åen, siden Preben Elkjær bankede kasser ind på samlebånd.

Men nogle ting vil altid være det samme. For eksempel at fodboldspillere ikke bør stå på ski af fare for at blive skadet.

Sådan lyder det fra Viaplay-ekspert Preben Elkjær under aftenens optakt, da snakken falder på Manuel Neuer, som i december pådrog sig en alvorlig skade på en skiferie.

- Jeg synes, det er skandaløst. Det er jeg nødt til at sige.

- Selv da jeg spillede, der var det strengt forbudt overhovedet at nærme sig ... bare at tænke på at stå på ski, siger Elkjær under optakten til Bayern Münchens Champions League-brag mod Paris Saint-Germain.

Hele klippet kan ses øverst i artiklen.

Selv ikke det faktum, at Neuer ikke har langt til gode pister, vil Elkjær anerkende som en gyldig undskyldning.

- Jeg boede en time fra Europas største skisportssted.

Udover at score 38 mål for landsholdet nåede Elkjær også at blive en vaskeægte legende i Italien, efter han i 1985 ledte Hellas Verona til deres første og seneste mesterskab i Serie A.