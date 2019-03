Det rene vanvid: Schöne-show bag kæmpe sensation

Når Lasse Schöne engang stiller støvlerne, vil aftenens kamp mod Real Madrid nok være en af dem, han husker bedst fra karrieren.

Den 32-årige dansker ville kunne fortælle historier til familie og venner.

Om dengang han tørrede gulv med Real Madrid. Dengang han slukkede kongeklubbens drøm om at vinde Champions League-titlen for fjerde år i træk. Dengang han sendte et eventyrlig frispark i nettet bag en sprællende Thibaut Courtois. Til et slutresultat på 4-1.

Den stilling lyder grotesk, men det meste fremstod uvirkeligt tirsdag aften på Bernabeu.

Det var det rene vanvid.

Ajax havde tabt det første opgør med 2-1 i Holland og var tvunget til at satse. Tvunget til at levere chokket. De gjorde begge dele. Og det er sjældent set smukkere i Champions League.

Gæsterne gik offensivt til værks. Det var Ajax-DNA helt ind til benet. Frem over stepperne. Og det gav bonus omgående. Der stod 2-0 til gæsterne allerede efter 18 minutter. Kontra-scoringer i verdensklasse. Ajax var ovenpå, og Real Madrid halsede efter.

Værterne gik til tider i opløsning, selv om det blev bedre ved anden halvlegs begyndelse. De hvide hav bag det ene mål forsøgte at tænde håbet med sang og tilråb. Men forgæves. Nede på banen så det mest af alt ud til, at tilhængernes helte var i færd med at hejse det hvide flag.

Det foregik ikke uden kamp. Men intet gik Real Madrids vej denne aften. Heller ikke teknologien, da Dusan Tadic på eventyrlig vis bankede bolden op i krogen til en Ajax-føring på 3-0.

Real Madrid var i knæ efter Schönes flotte scoring. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix.

VAR-programmet blev taget i brug, men bolden blev vurderet til ikke at have været ude over sidelinjen, før drømmetræfferen blev en realitet.

I de fleste kampe ville en scoring af den kaliber nemt tage prisen som opgørets højdepunkt, men denne aften var noget helt specielt. 10 minutter senere gik en dansk stjerne til bolden.

Resten er historie. En fortælling af de helt smukke.

