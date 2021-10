Det så du ikke på tv: Baneløber fik fat i Ronaldo

Cristiano Ronaldo var onsdag aften tæt på at måtte aflevere sin trøje til en overivrig baneløber

Cristiano Ronaldo blev onsdag aften igen den store helt for Manchester United.

Den portugisiske målmaskine fuldendte De Røde Djævles storslåede comeback mod Atalanta i Champions League, da han scorede til 3-2 kort før tid.

Begejstringen kammede dog over for en enkelt Manchester United-fan, der efter slutfløjtet fik tiltvunget sig adgang til grønsværen.

Her fortsatte baneløberen sin jagt på Cristiano Ronaldo.

Missionen lykkedes næsten, for den ubudne gæst fik lige akkurat fat i portugiserens trøje, inden en sværm af stewards nåede frem og fik wrestlet tilskueren i græsset.

Cristiano Ronaldo fik sig noget af en overraskelse, da en baneløber fik fat i trøjen på ham. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Ronaldo havde ryggen til situationen og fik tydeligvis et chok, men efterfølgende kunne superstjernen grine af episoden, skriver flere britiske medier heriblandt The Mirror.

Baneløberen blev herefter ført væk fra Old Trafford, men historien melder ikke noget om, hvordan han er blevet straffet for sine unoder. Men mon ikke han fik logi for natten ...

Ronaldo blev igen-igen helten, da United fik vendt 0-2 til 3-2 mod italienske Atalanta i Champions League. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Cristiano Ronaldo fortsatte sin aften med at tage en sludder med danske Joakim Mæhle.

Med sit flotte comeback fører Manchester United nu Champions Leagues pivåbne gruppe F.