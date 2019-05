Det så du ikke på tv: Baneløber med hårdt budskab

Med sine to scoringer løb Lionel Messi med hovedparten af opmærksomheden, da Barcelona onsdag aften slog Liverpool med 3-0 i den første af to Champions League-semifinaler.

Det var dog en mindre boldsikker type, der fik de mere end 98.000 tilskuere til at spærre øjnene op i første halvleg.

I det 18. minut forcerede en gulklædt mand banderne omkring græstæppet på Camp Nou, men de mange tv-seere blev snydt for episoden på grund af UEFA's meget strikse regler omkring baneløbere. Ingen opmærksomhed til dem, er den ufravigelige holdning.

Og så er det nok også tvivlsomt, om det hjalp på UEFA-folkenes uvilje mod manden, at han havde et ret klart politisk budskab.

'Frihed for alle politiske fanger', stod der på mandens t-shirt. Den slags er man ikke meget for.

Det var da heller ikke tilfældigt, at baneløberen udså sig 18. minut til sin lille happening. Traditionen tro sang Barcelonas fans en sang om Cataloniens selvstændighed efter 17 minutter og 14 sekunder som symbol på byens fald i 1714, og det udnyttede han altså til at løbe på banen.

Budskabet henviser naturligvis til de politikere, der er blevet retsforfulgt og straffet for at forsøge at få Catalonien løsrevet fra resten af Spanien. Det foregik blandt andet via en ikke-godkendt folkeafstemning i 2017.

Den catalonske leder, Carles Puigdemont, måtte dengang flygte til Belgien, hvor han fortsat er bosat. For få dage siden blev han nægtet at stille op ved valget til Europa-Parlamentet, hvilket kan have pustet til aktionslysten hos den pågældende baneløber.

Det lykkedes i sidste ende vagterne at få indfanget manden, der ifølge Marca råbte slagord omhandlende selvstændigheden - eller mangel på samme.

